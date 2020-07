Pět týdnů dovolené pro všechny. KSČM představila nové body smlouvy o toleranci vlády

Na pololetním hodnocení spolupráce mezi KSČM a vládním hnutím ANO předložili komunisté požadavek na prodloužení zákonné dovolené pro zaměstnance na nejméně pět týdnů. Radiožurnálu to po jednání sdělil předseda KSČM Vojtěch Filip. Jde o jeden z pěti nových bodů, kterými komunisté podmiňují toleranci vlády. KSČM dále žádá i navrácení se k otázce banky komerčního typu v rukou státu. Praha 18:04 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) Filipovi slíbil, že prodloužení zákonné dovolené projedná na grémiu hnutí. „Je to věc, která není v jejich politickém programu, ale my jsme tu argumentaci nezanedbali, protože už 80 procent zaměstnanců, ať už ve státním nebo soukromém sektoru, pět týdnů dovolené má. Jsme přesvědčeni, že těch zbývajících 20 procent si to zaslouží,“ řekl Filip. Uvedl, že snahu o prosazení bodu strana určitě nevzdá.

Dalším bodem, který KSČM do seznamu přidala, je otázka poštovní spořitelny, neboli banky komerčního typu v rukách státu.

K dosavadnímu plnění původních sedmi bodů se Filip vyjádřil kladně. Body jsou podle něj plněny, kromě sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany. To zpozdila krize způsobená epidemií koronaviru, premiér ale prý slíbil se k otázce vrátit v následujících dnech. Udělá se nový harmonogram tak, abychom měli v druhém pololetí šanci, aby ten krok byl dokončen," poznamenal Filip.

Zestátnění vodovodů a kanalizací

Filip dále uvedl, že s premiérem jednal o realizaci vodního hospodářství. V jeho rámci žádá komunistická strana převod vodovodů a kanalizací do veřejného sektoru. „Myslím si, že je na to dostatek prostředků tak, aby ten přestup ze soukromého do veřejného sektoru mohl být realizován ještě v tomto roce,“ sdělil Vojtěch Filip.

Jednání podle předsedy KSČM bylo ze strany premiéra vstřícné, přiznal však, že uvedení nových bodů toleranční smlouvy v průběhu volebního období je složitý úkol. Koronavirová krize ale podle Filipa „změnila požadavky a společenskou, politickou i ekonomickou situaci rodin“.