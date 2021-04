Hnutí ANO odmítalo plnit vzájemnou dohodu, nesplnilo své sliby, vysvětluje Filip odřeknutí tolerance

Komunisté už nebudou tolerovat menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD. Rozhodli o tom ve středu večer. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa strana ztratila v hnutí důvěru. „Je jasné, že hnutí ANO nechce dohodu o toleranci plnit a že KSČM udělala všechny kroky, které dohoda naplňovala. Marně,“ řekl Radiožurnálu Filip. Znovu také potvrdil, že KSČM nebude hlasování o nedůvěře vládě iniciovat, ale případně ho podpoří. Praha 10:13 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít KSČM ve středu oznámila, že dále nebude tolerovat vládu Andreje Babiše (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete říct konkrétně, proč už nebude tolerovat menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD? Proč jste se pro to rozhodli zrovna teď – po třech letech a půl roku před volbami?

Toleranční dohodu jsme opravdu drželi více než tři roky a první poruchy nastaly v druhém pololetí loňského roku, kdy jsme předložili návrhy, které bylo potřeba dojednat. Dohoda o toleranci předpokládala, že to musí být uděláno tak, aby to šlo nejpozději šest měsíců před volbami legislativně zajistit. Když jsme v lednu hodnotili druhé pololetí roku 2020, přerušili jsme jednání a hledali jsme způsob, jak slíbené věci dokončit. Šlo o založení banky v rukou státu, na principu francouzské CVS, která je stabilizační bankou Francie – to bylo předloženo až po urgenci minulý týden. Samotný materiál vlády předpokládal, že založení bude trvat nejméně 9 měsíců. To už ale bude po podzimních volbách a to bylo porušení dohody ze strany hnutí ANO.

Druhou věcí, kterou jsme chtěli vyjednat, bylo sloučení zdravotních pojišťoven ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny – i tady jsme v červenci předložili manuál, ale správní rady obou pojišťoven na tom nepracovaly, konkrétně na tom nepracovala správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny. A pak se to zpožďovalo. Ani to nebylo možné zajistit do konce volebního období. Hřebíčkem do rakve bylo středeční hlasování o pevném zařazení zákoníku práce s pěti týdny dovolené, kdy hnutí ANO nehlasovalo a dalo jinou prioritu, přestože to bylo součástí dohody o toleranci. Je jasné, že hnutí ANO nechce dohodu o toleranci plnit a KSČM udělala všechny kroky, které dohoda naplňovala, včetně dohodovacího řízení, které jsme vedli týden. Marně.

Proč jste na založení banky v rukou státu nezačali tlačit dříve?

Oznámili jsme to v červenci 2020 a ta práce nebyla na KSČM, ale na vládě. Materiál, který nám byl minulý týden předložen Národní ekonomickou radu vlády, uznal, že takovou banku je třeba založit a v krizové situaci může pomoci, tak jako pomáhá v Německu nebo ve Francii. Požadovali jsme to, bylo to součástí tvorby vládního prohlášení už v roce 2018 a tohle je jeho porušení.

Už ve středu jste uvedl, že v případě hlasování o nedůvěře vládě by komunisté hlasovali pro, nic takového ale strana sama iniciovat nechce. Plánujete tak setkání s opozičními stranami?

Iniciovat to nebudeme a budeme postupovat tak, jak to KSČM dělá po celou dobu – budeme hlasovat podle toho, co je předloženo, nikoliv podle toho, kdo to předložil. Pokud bude návrh součástí našeho programu, tak ho podpoříme – třeba v oblasti náhrad, podpoříme i návrhy, které souvisí s naším programem v oblasti sociálně-ekonomické, podpoříme i nízkouhlíkový zákon nebo novelu zákona o České národní bance i otázky kapitálového trhu. To jsou věci, které budeme prosazovat a budou nás zajímat.