Šéfa komunistů Filipa odvezla po náhlé slabosti záchranná služba do nemocnice

Předsedu KSČM Vojtěcha Filipa odvezla záchranná služba s podezřením na infarkt. Podle informací severu Novinky.cz odvezli pětašedesátiletého Filipa do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. „Mohu potvrdit to, že pro náhlou zdravotní nevolnost byl odvezen do nemocnice, ale zatím nemám další informace," řekl serveru iROZHLAS.cz poslanec KSČM Stanislav Grospič. Praha 10:49 19. 2. 2020 (Aktualizováno: 12:04 19. 2. 2020)

„Okolo deváté hodiny jsme vysílali lékařskou a záchranářskou posádku na Nové Město do ulice Politických vězňů, kde jsme ošetřovali pětašedesátiletého muže s kardiálními potížemi,“ řekla Radiožurnálu mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

„Mohu potvrdit, že záchranná služba k nám do Všeobecné fakultní nemocnice Praha přivezla pana Vojtěcha Filipa,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Mluvčí KSČM Helena Grofová potvrdila, že byl jejich předseda hospitalizován a v této chvíli je převezen na kardio oddělení, kde podstupuje vyšetření. „Byla to nějaká slabost,“ dodala s tím, že se Filipovi v sídle KSČM v ulici Politických vězňů na Praze 1 udělalo nevolno.

Podle Grospiče měl Filip v poslední době běžný program. „Šlo o standardní program. Za chvilku jsme se měli sejít na komisi pro Ústavu,“ prohlásil.

„Měl standardní program, pro někoho je to tedy normální a pro někoho je to nabité. Na žádné problémy si nestěžoval, kromě toho, že pociťoval větší únavu, kterou ale na jaře pociťujeme všichni. Předpokládáme, že pokud někdo bude podávat informace, tak to bude jeho rodina,“ řekla serveru iROZHLAS.cz místopředsedkyně KSČM Miloslava Vostrá.

Právě do rukou místopředsedy sněmovny Filipa měl ve středu složit slib budoucí ombudsman Stanislav Křeček. Filip měl zastoupit Radka Vondráčka z hnutí ANO, který je v zahraničí. Po hospitalizaci předsedy komunistů by tak měl Křeček složit slib do rukou dalšího místopředsedy sněmovny Tomia Okamury.

Funkce ochránce práv v Brně se Křeček ujme pravděpodobně ve čtvrtek a nahradí Annu Šabatovou.