Neudělal jsem nic špatného, říká komunista Filip o svém lobbování za firmu obviněného podnikatele

Předseda KSČM Vojtěch Filip na přelomu let 2017 a 2018 lobboval za První chráněnou dílnu trestně stíhaného lobbisty a podnikatele Tomáše Horáčka. Přimlouval se za něj i na Finančním úřadu Ústeckého kraje, který v dopisech ostře kritizoval. Praha 16:11 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Server iROZHLAS.cz ale nyní zjistil, že Filip nepsal ani jeden z dopisů, které adresoval řediteli úřadu Janu Havlíčkovi. Jejich autorem ve skutečnosti byla advokátka stíhaného lobbisty Nina Rydlová.

„Podepíšu jen to, s čím se ztotožním. Text, který jsem poslal panu řediteli, měl vysvětlit některé věci ohledně postupu finančního úřadu. A vzhledem k tomu, že jsem se spokojil jak s dopisem, tak s odpovědí pana ředitele, tak myslím, že jsem neudělal nic, co by nebylo běžné,“ reaguje Filip.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

V jednom z dopisů tvrdí, že o případu jednal i s ministryní financí Alenou Schillerovou, ta to ale pro deník Právo popřela.

„Já jsem ji neinterpeloval, já jsem interpeloval vedoucího správního úřadu, protože je to mé právo, a paní ministryni jsem o tom informoval,“ trvá si na svém předseda KSČM.

Co je na tom špatně?

Dopisy ostře kritizují kontroly úřadu, které v případě Horáčkovy První chráněné dílny upozornily na možné zneužívání evropských dotací. Na základě zjištění kontrolorů má nyní dílna pozastavený majetek v hodnotě 21 milionů korun.

Filip odmítá, že by s Horáčkem byl jakkoli spojen. Podle svých slov úzce spolupracuje se sdruženími tělesně postižených a zná prý problémy, které mají chráněné dílny.

Odvolává se i na rozsudky Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu, podle nichž finanční úřady postupovaly proti právnickým způsobem tak, že jim zcela znemožnily činnost. „Chtěl jsem vědět, jak postupuje (ústecký finanční) úřad. Je to mé právo,“ zdůrazňuje.

O dopisy se zajímají také policejní vyšetřovatelé. Mluvili o nich i s bývalým Filipovým asistentem Lukášem Gibiecem, který v minulosti pracoval i pro Horáčkovy společnosti a spolupráci s advokátkou prý zprostředkoval. „Požádal jsem ho, aby mi sehnal dokumenty k První chráněné dílně,“ vysvětluje Filip.

Proč ale šéfa finančního úřadu varoval před možností zapojení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, Nejvyššího kontrolního úřadu, ministryně financí i konkrétních novinářů nebo soudů?

„Vysvětloval jsem panu řediteli, jaké kroky mohou použít, abych se dozvěděl informace, které potřebuji vědět. Co je na tom špatně?“ uzavírá.

Jak je financován Institut české levice, který KSČM letos založila? A jak se dívá na odvolání komunistické exposlankyně Marty Semelové ze školských rad? Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala.