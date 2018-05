Funkce ve VZP? 'Žádná výměna za toleranci vlády, ale trvání na ústavním principu,' říká Filip

Nejde nám o vliv KSČM a odměny za toleranci vlády Andreje Babiše, ale o přímý vliv všech politických stran na chod státních podniků, což vyplývá z Ústavy, řekl předseda KSČM Vojtěch Filip v Ranním interview Radiožurnálu. Reagoval tak čtvrteční spekulace tisku o tom, že se „komunisté těší na posty ve státních firmách“. Praha 11:13 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip přichází na jednání o koaliční smlouvě s předsedou ANO Andrejem Babišem a ČSSD Janem Hamáčkem. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

O čem jste s (premiérem v demisi a předsedou hnutí ANO) Andrejem Babišem v pondělí mluvili?

Hovořili jsme o tom, nakolik programové prohlášení doznalo změny po druhém začátku se sociální demokracií, protože my jsme těch sedm našich priorit předložili už v lednu po vyslovení nedůvěry první vládě Andreje Babiše.

Hamáček před jednáním s Babišem: Z našich podmínek nemůžeme ustoupit, snad to tak vnímá i ANO Číst článek

Takže ty podmínky zůstaly stejné?

Pro nás ano. My jsme řekli, že tolerance vlády závisí na programovém kompromisu. Sociální demokracie se při návratu k jednacímu stolu rozhodla, že převezme i některé priority KSČM, nejviditelnějším příkladem byla otázka karenční doby.

Připomínám, že karenční doba byla věcí, kterou KSČM žalovala u Ústavního soudu po takzvaném Topolánkově batohu, byla to jediná věc, kterou Ústavní soud skutečně zrušil v takzvaném ekonomickém opatření Topolánkovy vlády.

A další podmínky?

První podmínka je trvalý růst minimální mzdy tak, abychom mohli evropské ceny dohnat i evropskými mzdami, dále valorizace důchodů. Třetí věc je ochrana přírodního bohatství – nešlo jenom o lithium, ale obecně o přírodní zdroje. Čtvrtá podmínka je ochrana vody a převzetí správcovských organizací do veřejného sektoru, alespoň většinové vlastnictví.

Další podmínka byla zdanění církevních restitucí a potom zákaz zvyšování spoluúčasti pacienta na zdravotní péči a zákaz privatizace zdravotnických zařízení, které jsou v rukou státu. K tomu přibyla ochrana zemědělského půdního fondu a změna zemědělské politiky.

Ve čtvrtečním deníku Právo je titulek „Komunisté už se těší na posty ve státních firmách“. Doslova se tam píše, že komunisté si brousí zuby na některá místa v centrálních orgánech nebo státních či polostátních firmách. O konkrétních pozicích se zatím nepíše. Podle Práva je ale jasné, že se může jednat o desítky postů v kontrolních a dozorčích orgánech firem spadajících pod resorty financí, zdravotnictví nebo obchodu. Prý to má být oplátka za toleranci menšinové vlády. Jaké hlavní posty budete za podporu vlády chtít?

Tohle je opravdu novinářská spekulace.

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ Ústava (článek 5)

Žádné?

Nemá to nic společného s tím, co opravdu chceme. Evidentně když VZP byla v rukou některých manažerů a politické strany, jako ústavní základ politického režimu v České republice, připomínám článek 5 Ústavy ČR, tak byla v červených číslech.

Ve chvíli, kdy se zajistilo, aby měly politické strany přímý vliv na chod Správní a dozorčí rady VZP, tak je v černých číslech, čili se nedivte, že KSČM požaduje, aby politické strany – nejen KSČM – mohly jako základ politického režimu mít právo vstupovat do státních podniků. To není nic pro KSČM, to není žádná výměna za toleranci vlády, to je trvání na ústavních principech. A jestli si to někdo překládá jinak, že my požadujeme nějaké posty...

Ano, chceme, aby politické strany mohly vstupovat do těch podniků, které jsou řízeny státem, které stát vlastní a myslím si, že je to správně, že je to ústavní princip, na kterém budeme trvat. Nejen pro KSČM, ale pro všechny, kteří ponesou odpovědnost.