Filip: Rekonstrukci Babišovy vlády bychom při odchodu ČSSD podpořili, ale nevstoupíme do ní

Komunistická strana Čech a Moravy, o kterou se opírá menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD, by podle jejího předsedy Vojtěcha Filipa podpořila rekonstrukci kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), kdyby se sociální demokraté rozhodli z něj odejít. Filip to řekl serveru Novinky.cz. Zároveň vyloučil, že by KSČM vstoupila do Babišovy vlády. Musela by se prý změnit její zahraniční a bezpečností politika.

Praha 11:26 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít