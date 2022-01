Bez postihu. Českobudějovický magistrát a finanční úřad rozhodly o podezřelém půl milionu pro Filipa

Aféra podezřelého půl milionu pro bývalého šéfa KSČM Vojtěcha Filipa míří do ztracena. Magistrát v Českých Budějovicích totiž na začátku prosince zastavil přestupkové řízení, které s ním vedl. Úřad řešil, zda expolitik neporušil zákon, když odevzdal majetkové přiznání za rok 2018. V něm neuvedl žádné vedlejší příjmy, podle policie měl ale tehdy přijmout půl milionu korun od podnikatele Horáčka. Nesrovnalost nenašel podle Filipa ani finanční úřad. Původní zpráva Praha/České Budějovice 5:00 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý předseda komunistů Vojtěch Filip | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle sdělení správního odboru českobudějovického magistrátu bylo v předmětné věci vydáno rozhodnutí dne 9.12.2021, které nabylo právní moci 29.12.2021,“ uvedla k výsledku řízení mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welclová. Konkrétnější být nechtěla.

Podrobnosti však poskytl šéf správního odboru Jan Kostík. „Bylo pravomocně ukončeno zastavením věci. To znamená, že z přestupku není stanovena vina,“ přiblížil.

Exšéf komunistů Filip se k řízení nechtěl vracet. „Proč mám komentovat něco, co bylo jasné od srpna? Abych vám posloužil k tomu, že o mně budete lhát?“ ptal se bývalý poslanec, který věc v Českých Budějovicích dvakrát vysvětloval. Pokud by se pochybení potvrdilo, hrozila mu pokuta až 50 tisíc korun.

Souběžně s budějovickým magistrátem případ řešil i finanční úřad. Toho se server iROZHLAS.cz, který kauzu dlouhodobě sleduje, na rozhodnutí několikrát ptal. Bezvýsledně.

„S ohledem na povinnost dodržování mlčenlivosti, ukotvené v zákoně, není finanční správa oprávněna sdělovat stav případně vedeného řízení, ani jeho výsledek,“ odpověděl tiskový mluvčí finanční správy Lukáš Heřtus na začátku prosince. Jeho slova ve středu potvrdila mluvčí jihočeského finančního úřadu Jana Králová.

Rozhodnutí ale nakonec odhalil sám Filip ve stížnosti, kterou Českému rozhlasu zaslal 13. prosince. „Moje daňová kontrola proběhla bez závad a byla ukončena 20. září,“ tvrdí v dopise pro generálního ředitele Reného Zavorala a požádal o omluvu za způsob, jakým se server iROZHLAS.cz jeho kauze věnoval.

Svědectví i mobil

Reportéři přitom vycházeli zejména z podnětu elitních detektivů, kteří v polovině loňského srpna sami kontaktovali finanční úřad. A vyzvali ho, aby expředsedovi KSČM Filipovi doměřil daň z 500 000 korun. Ty měl podle policie v roce 2018 přijmout od podnikatele Tomáše Horáčka.

„Prověřováním bylo zjištěno, že k předání uvedené částky skutečně došlo,“ napsali vyšetřovatelé do dopisu finančnímu úřadu, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu k tomu získali svědectví tří lidí a důkazy nalezli i v mobilním telefonu, který zabavili Horáčkovi. Ten se nadto sám přiznal a předání peněz do detailu popsal.

„Na recepci sněmovny jsem mu předal papírovou tašku, ve které byla lahev alkoholu a obálka s částkou 500 000 korun,“ nadiktoval policistům do protokolu Horáček s tím, že pak společně odešli do Filipovy kanceláře. „Gibiec tašku s hotovostí položil na malý stůl s informací: ‚Zde je první podpora od Tomáše‘. Vojtěch Filip na to pokývl a poděkoval,“ stojí v Horáčkově výpovědi.

Server iROZHLAS.cz na konci loňského srpna získal také nahrávku, se kterou - podle informací redakce - pracovali policisté jako s jedním z nepřímých důkazů. Filipův asistent Lukáš Gibiec na ní Horáčkovu verzi nepopřel a navíc prohlásil, že „to nepočítal“.

Nepočítal jsem to, říká na nahrávce bývalý Filipův asistent k podezřelému půl milionu Číst článek

Samotný Filip trvá na tom, že se nedopustil ničeho nezákonného a že příjmy má v pořádku. Loni v srpnu redakci řekl, že policejní krok vnímá jako pokus jej zdiskreditovat před říjnovými volbami. „Jsem na útoky na sebe před volbami zvyklý,“ uvedl expředseda komunistické strany.

Vyšetřovatelé měli nejprve za to, že půl milion lze kvalifikovat jako úplatek. Peníze měl podle nich Filip přijmout krátce před poslaneckým výjezdem do Kazachstánu, který z pozice místopředsedy dolní komory vedl a Horáček se ho v rámci podnikatelské delegace také účastnil. Proto Horáčka, Filipa a prostředníka Gibiece prověřovali pro podezření z přečinu nepřímého úplatkářství.

„Policejní orgán prověřoval podezření ze spáchání přečinu nepřímého úplatkářství a dospěl k závěru, že ve věci nejde o trestný čin,“ uvedl ale v srpnu státní zástupce Zdeněk Matula, jenž případ dozoroval. „Současně však dospěl k závěru, že může jít o jednání postižitelné podle jiného právního předpisu,“ podotkl Matula. Proto protimafiánská centrála vyzvala v polovině loňského roku právě finanční úřad.