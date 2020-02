Demagogické, ale ne trestné, uvedl žalobce k Filipovu výroku o Milionu chvilek. Trestní oznámení odmítl

Prohlášení šéfa KSČM Vojtěcha Filipa na adresu Milionu chvilek je demagogické a nekorektní, ale nikoliv trestné. Státní zástupce Zdeněk Michora tak odmítl jedno z trestních oznámení, jež na předsedu komunistů mířila. Dokument má server iROZHLAS.cz k dispozici. Filip v polovině prosince naznačil, že spolek pořádající demonstrace proti premiérovi by mohl mít spojitost s kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově, jak informoval Radiožurnál. Praha 13:00 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Státní zástupce po přezkumu vašeho podání a veřejných závěrů došel k závěru, že se v této věci nejedná o podezření ze spáchání trestného činu,“ stojí v dokumentu, pod kterým je podepsán Zdeněk Michora z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

„Inkriminované výroky lze označit za demagogické a nekorektní, nicméně nemají trestněprávní konsekvence, což se netýká potenciální konsekvence v rámci odpovědnosti politické, která je však v rukách občanů, nikoliv orgánů činných v trestním řízení,“ shrnul Michora.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se podle něj nemohl výrokem na adresu Milionu chvilek pro demokracii dopustit křivého obvinění. „Lživé obvinění z trestného činu musí směřovat vůči konkrétní osobě. Vyslovení pouhého podezření však nelze považovat za vědomě lživé obvinění,“ dodal.

„Neoznačil představitele spolku jako pachatele trestné činnosti, nýbrž toliko jako ‚hybatele‘ společenských změn, které chápe jako protisystémové a které mohou samy o sobě ve svém důsledku vést třeba i k takovým útokům třetích osob, jako byl zmíněný kybernetický útok na benešovskou nemocnici,“ upřesnil Michora.

Filip se podle něj nemohl dopustit ani pomluvy. „Přestože se jednalo o výroky demagogické, je třeba je vnímat toliko jako součást politického projevu čelního představitele krajně levicové politické strany, který v prvé řadě brojil proti politické a občanské opozici jako takové,“ dodal státní zástupce.

Rozhodnutí nicméně nemusí být konečné, autor trestního oznámení Jaroslav Kysilko se ještě může obrátit na Městské státní zastupitelství v Praze. „Zvažuji to, ale ještě jsem se nerozhodl. Přemýšlím, jestli by to mělo smysl,“ řekl pro server iROZHLAS.cz.

Filipovy výroky

Vojtěch Filip na prosincovém zasedání špiček komunistické strany v Praze spolek nepřímo obvinil, že mohl stát za kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově.

Před spolustraníky prohlásil, že ti, kteří usilují o státní převrat, nabírají na síle. „Nazkoušeli si dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ řekl ve svém projevu.

Žádné důkazy pro toto obvinění ale nepředložil, ani nenaznačil. V rozhovoru pro Radiožurnál pak své nařčení mírnil, ale neomluvil se za něj.

„Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje, a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti,“ prohlásil.

Filipova nařčení však nedlouho poté vyvrátila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková: „Nedisponujeme žádnými indiciemi, které by potvrzovaly souvislost s tímto případem.“

Žaloba

Milion chvilek pro demokracii pak na Filipa podal žalobu. Chce omluvu jak od něj, tak i od komunistické strany.

„Je neslýchané, aby předseda parlamentní strany takto nepodloženě lhal,“ uvedl mluvčí Benjamin Roll. Filip se ale za své výroky neomluvil a uvedl, že je připraven na soud.

Ve svém proslovu se Filip pustil také do některých opozičních stran. KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Piráty označil za kolaboranty, kteří ohrožují suverenitu Česka. „Považuji to za kolaboraci s cizí mocí,“ řekl pak doslova v následném rozhovoru pro Radiožurnál.

Zástupci opozičních stran ale něco takového odmítli. „Přijde mi až skoro trapné, že se bolševik, bývalý agent, který ještě sedí ve vedení sněmovny, takovýmto způsobem opírá do demokratických stran a občanských iniciativ. Mně to říká jedinou věc – komunisti se nezměnili a ani se nezmění,“ řekl například předseda Pirátů Ivan Bartoš.