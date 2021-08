S Filipem a Horáčkem měla jednat i šéfka rozpočtového výboru Vostrá. ‚Možné to je,‘ říká

Poslední setkání šéfa komunistů Vojtěcha Filipa s nyní stíhaným Tomášem Horáčkem mělo proběhnout 27. června 2018. Podle podnikatelovy výpovědi se řešilo i dosazení jeho spolupracovnice Andrey Vrbovské na ministerstvo zdravotnictví a přítomna měla být i šéfka rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). V rozhovoru iROZHLAS.cz nejprve uvedla, že Horáčka nezná, nakonec ale připustila, že ke schůzce mohlo dojít. Ověřit to ale nechce. Rozhovor Praha 6:28 25. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je možné, že jednal s panem předsedou Filipem a já jsem u toho byla. To vám ani nevyvrátim, ani nepotvrdím, ale možné to je,“ říká poslankyně Miloslava Vostrá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda KSČM Vojtěch Filip čelí podezření, že nemá kvůli půl milionu od podnikatele Tomáše Horáčka v pořádku příjmy. Co na to říkáte? Překvapilo vás to?

Pokud jde o tohle, tak o panu podnikateli Horáčkovi se v souvislosti s naším předsedou psalo už asi před rokem nebo rokem a půl. Spíš mě překvapilo, v jaké době to vyšlo. A také mě překvapilo, že pokud Národní centrála proti organizovanému zločinu nic neprokáže a nic nezjistí, tak to postoupí finančnímu úřadu. Ale je prostě před volbami, takže to beru s klidem.

A vy sama se s panem Horáčkem znáte?

Jestli se ptáte, zda vím, o koho jde, tak pokud si dobře vzpomínám, před několika lety zaštiťoval nějakou charitativní akci. Ale opravdu ho neznám tak, že bychom se nějak stýkali. To ne.

Takže jste se nikdy nepotkali?

Na té charitativní akci. Ale on to tam uváděl a já jsem seděla v hledišti. A pak jsem odešla. Takže jsem ho viděla, jedině takhle to můžu říct.

Protože on na policii vypověděl, že jste spolu byli na schůzce. Tak jsem se vás na to chtěl zeptat.

Pan Horáček vypovídá spoustu různých věcí, a to opravdu neberu jako bernou minci.

Policii ale pomohl s rozkrytím řady různých vztahů a vazeb.

Já jim to určitě přeju, že na to přišli. Pokud mu věří, pokud jim s něčím pomohl, tak určitě. Ale zase vidíte, že jsou věci, které se nestaly a nejsou prokázané. To je pro mě důležité.

Dohledávat to nebudu

Takže 27. června 2018 jste se nepotkali? Ještě společně s panem Filipem.

Kdy jste to říkal? 2018? Tak tohle si fakt nepamatuju. To bych se možná musela podívat do nějakého svého záznamníku. V tuto chvíli to opravdu nevím a musela bych se podívat, kde jsem v tu chvíli byla.

„Já to rozhodně dohledávat nebudu. Nezlobte se na mě. Pan Horáček mi za to fakt nestojí.“ Miloslava Vostrá (poslankyně a šéfka rozpočtového výboru sněmovny)

Ale neříkáte, že jste se s ním nepotkala.

Když se vás zeptám, kde jste byl před třemi lety, tak byste si asi také nebyl jistý. Nebo ano?

Takovou schůzku bych si asi pamatoval.

Pane redaktore, já se potkávám se spoustou lidí, což s sebou bohužel, nebo bohudík život politika nese. Ale zpravidla musím říci, že se držím toho, aby každý, kdo má zájem se se mnou potkat, přišel do Poslanecké sněmovny.

Tam měla ta schůzka proběhnout.

Pokud to takhle bylo, tak se to dá určitě dokázat. Ale já vám to teď nemohu potvrdit, protože opravdu nevím, když mi takhle zavoláte.

Tomu rozumím. A jste schopna to tedy nějak dohledat?

Já to rozhodně dohledávat nebudu. Nezlobte se na mě. Pan Horáček mi za to fakt nestojí.

Není to v mé moci

Ptám se, protože se na schůzce mělo podle Horáčkova vyjádření do policejního protokolu řešit jmenování jeho spolupracovnice a bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské do funkce politické náměstkyně ministra zdravotnictví.

Jako promiňte…

Horáček a nemocniční kauzy Podnikatel Tomáš Horáček spolu s dalšími lidmi podle policie ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což měl žádat úplatky. Vedle Horáčka policie už dříve zahájila stíhání bývalé ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, někdejšího ředitele stejné nemocnice Františka Nováka nebo bývalého poslance ODS Marka Šnajdra.

Kvůli údajné manipulaci zakázek v některých pražských nemocnicích začali detektivové Horáčka stíhat v červnu 2018. Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut.

Kromě Horáčka, kterého policisté považují za ústřední postavu kauzy, bylo v červnu 2018 obviněno ještě dalších osm lidí. Okruh obviněných se ale později ještě rozrostl. Počátkem června 2019 státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že ve věci je stíháno šest právnických a 14 fyzických osob.

Vy jste podle jeho výpovědi měla dokonce slíbit, že kvůli tomu zbrzdíte schvalování státního rozpočtu.

Ale no tak. My jsme blokovali schvalování státního rozpočtu?

Horáčka den po té schůzce zadržela policie, takže už jste tu údajnou dohodu možná nemuseli splnit.

Já jsem opravdu pohyb pana Horáčka nesledovala do té doby, než se to začalo psát. A co se týká nějakých míst na ministerstvu, tak to opravdu není moje parketa.

Proč tedy myslíte, že jste v souvislosti s tou schůzkou jmenovaná?

Nevím, proč pan Horáček jmenuje různé lidi, se kterými se kdy někde potkal. To je spíš otázka na něj.

Nenajdete mi tedy, zda ta schůzka proběhla?

Nezlobte se na mě, opravdu to hledat nebudu. Už jenom z toho důvodu, že pro mě je to věc naprosto nepodstatná. Stýkám se s řadou lidí na různých akcích. Teď to nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale opravdu není ani v mé moci cokoli z toho, co říkal pan Horáček, zařídit.

Takže to na té schůzce ani nemohlo padnout, pokud nějaká byla?

Tak já si myslím, že pokud nějaká schůzka byla, bylo to spíš takové seznámení, což se občas děje. Že vás někdo osloví, představí se a řekne, kde dělá. Těžko by ale někdo očekával, že jediný člověk může blokovat přijetí státního rozpočtu, to je prostě nesmysl. To se na mě nezlobte. To fakt jako ne.

Ale nepopíráte, že nějaká schůzka byla?

Nemohu to v tuto chvíli potvrdit ani vyvrátit.

A zároveň mi nezjistíte, jak to bylo ve skutečnosti, aby v tom bylo jasno.

Nezjistím, protože to v tuto chvíli pro mě není důležité.

‚Možné to je‘

Je to ale zaznamenané v policejním protokolu.

Tak to tam je. Když se teď zvednu a půjdu na policii a něco řeknu, že vy jste říkal tohle a tohle, nebo jste mě vydíral, tak když tam dám podnět, oni jsou povinni to nějakým stylem zaznamenat a prošetřit. Tím to pro mě končí.

Miloslava Vostrá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mělo to být i v knize návštěv.

Jasně. Já jsem říkala, že pokud ke schůzce došlo, tak to muselo být jedině ve sněmovně, protože se s nikým mimo sněmovnu nescházím. Pokud to bylo tam, tak to zaznamenané možná je. Já nevím. Ale rozhodně to nebudu zjišťovat.

Nechci vás z ničeho osočovat, proto jsem myslel, že byste to mohla najít.

Ono ani není z čeho. Pokud se s někým někde potkám, je to tři roky a ta schůzka na mě nemá žádný vliv, je pro mě bezpředmětná. Totálně to vypouštím, protože to není nic, co by se mě mělo dotýkat. A pokud někdo řekne, že se někde se mnou potkal ve sněmovně, tak je to možné. Tak ano. Ale nechápu ty souvislosti, které v tom Horáček viděl, protože to je mimo moji oblast. Ale dobře, no.

Možná je viděl, protože jste šéfka rozpočtového výboru.

Jasně, ale každý rozumně uvažující člověk ví, že jeden člověk těžko může zabránit přijetí státního rozpočtu. My jsme vládu tolerovali a pro všechny rozpočty jsme hlasovali. Dával to do nějaké souvislosti, která nebyla reálná.

Taky jste pro rozpočty jako KSČM hlasovat nemuseli.

Pane redaktore, o těch rozpočtech, které byly předkládány, jsme jednali před tím, než byly dány do sněmovny. Otazníky jsme měli jen k rozpočtu pro rok 2021 kvůli ministerstvu obrany. Tam jistě uznáte, že je to mimo časovou realitu. Pokud pan Horáček udělal nějakou takovou konstrukci, tak je to jen jeho sdělení.

Mě jen zaráží, že jste nejdřív tvrdila, že ho znáte jen z nějaké charitativní akce, teď říkáte, že jste s ním asi byla na schůzce.

Protože si uvědomuji všechny souvislosti. Vím, že byl v nějakém kostele na charitativní akci v kostele.

A teď říkáte, že je možné, že jste s ním byla na schůzce. To mi na tom nesedělo.

Ne na schůzce. Je možné, že jednal s panem předsedou Filipem a já jsem u toho byla. To vám ani nevyvrátím, ani nepotvrdím, ale možné to je.