Za invazi viňme všechny bývalé státy SSSR, dovysvětluje Filip. ‚Absurdní logika,‘ reaguje historik

„Morální odpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy nesou všechny bývalé státy Sovětského státu, včetně pobaltských a Ukrajiny,“ dovysvětlil serveru iROZHLAS.cz své výroky pro britský Guardian předseda KSČM Vojtěch Filip. V nedělním článku říká, že „historie roku 1968 je ze sta procent zfalšována“. Argumentuje národnostním složením sovětského politbyra. Podle historika Petra Blažka Filip zatemňuje minulost. Praha 15:20 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tanky před budovou Československého rozhlasu v srpnu 1968 | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti (invazi). Leonid Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci,“ citoval britský list předsedu KSČM.

Průzkum: 60 procent mladých neví, co se stalo v roce 1938, o srpnu 68 se nejčastěji dozví od rodiny Číst článek

Ne Rusko, ale SSSR

Filip autenticitu citací serveru iROZHLAS.cz potvrdil. „Primárně jsem tím chtěl říct, že z toho nelze vinit Rusko, protože to byl Sovětský svaz, nikoli Ruská federace. Prosím vás, už můžeme rozlišovat a nepáchat hříchy na historických faktech,“ dodal Filip k výrokům pro Guardian.

Současná Ukrajina podle předsedy komunistů nese za vpád vojska Varšavské smlouvy stejnou odpovědnost jako další bývalé státy SSSR.

„Prostě byl to tenkrát Sovětský svaz. Když to teď někdo připisuje Rusku, tak je třeba pravdivě říct, jak to tam bylo, to hlasování,“ řekl redakci s odkazem na hlasování o vyslání vojsk, při kterém podle Filipa jediný Rus v politbyru hlasoval proti.

Zatemňuje minulost, říká historik

Podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů je logika Filipových výroků matoucí. „Celou tu otázku zatemňuje. Tehdy sovětský blok řídil Sovětský svaz. Princip řízení komunistického systému byl centralizován, bylo to podobné jako v armádě a nešlo o to, kdo byl jaké národnosti, jednalo se o systém, který byl založen na komunistické nomenklatuře,“ řekl pro iROZHLAS.cz historik.

„Celou tu otázku zatemňuje. Tehdy sovětský blok řídil Sovětský svaz. Princip řízení komunistického systému byl centralizován, bylo to podobné jako v armádě a nešlo o to, kdo byl jaké národnosti, jednalo se o systém, který byl založen na komunistické nomenklatuře.“ Petr Blažek (historik z ÚSTR)

„Je nesmysl říkat, že státy, které se vymanily ze sovětského područí, které byly okupovány SSSR, jako pobaltské republiky a Ukrajina, že jsou zodpovědné za to, co dělalo sovětské vedení,“ dodal Blažek. Za absurdní označil i Filipova tvrzení o hlasování v komunistické straně.

'Brežněv byl Ukrajinec'

„Mluvil jsem o národnostech. Zpochybňuje snad někdo, že byl Brežněv Ukrajinec?,“ řekl Filip redakci. Ukrajinský server Vesti-ua právě v této souvislosti napsal, že národnost Brežněva, který se narodil na východě Ukrajiny nedaleko tehdejšího Dněpropetrovska (dnes Dnipro), se v oficiálních dokumentech neuvádí jednotně. V některých je uveden jako Rus, v jiných jako Ukrajinec.

„Pocházel z území, které je na dnešní Ukrajině, ale byl to člověk, který se cítil jako Rus a jako komunista,“ říká k tomu historik Blažek.

Logiku odpovědnosti podle národnostního klíče lze podle předsedy KSČM použít i pro případ stalinských čistek – Stalin byl původem Gruzínec a odpovědnost za čistky tak nese dnešní Gruzie. „Samozřejmě,“ odpověděl Filip na otázku.

Dvacítka fotografií k srpnu 68. ‚Jedny z nejlepších u nás,‘ hodnotí kurátorka výstavy Číst článek

Stanoviska šéfa českých komunistů si povšimla i ruská Federální zpravodajská agentura (FAN), která podle západních zpravodajských služeb patří k největším ruským výrobcům a distributorům falešných zpráv. „V Evropě obvykle bývá ze silového potlačení českých reforem obviňována Moskva, ale vůdce KSČM Vojtěch Filip upozornil na to, že operaci Dunaj inicioval generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv - etnický Ukrajinec,“ píše FAN.

Kritika opozičních stran

Na Filipovy výroky reagovali pro Radiožurnál i čeští politici. Předseda hnutí STAN Petr Gazdík je označil za blábol a překrucování historie. „Pan předseda se do toho snaží dostat modernější politiku a politikaření ke vztahu k Ukrajině a Ruska dnes. Rozhodně s ním nesouhlasím,“ řekl.

O relativizaci minulosti jde i podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše. „To je typické pro komunistickou stranu a i 30 let od revoluce slyšíme, že to bylo i potřeba, Je to ještě jeden z mírnějších výroků KSČM. Z minulosti bychom se měli poučit,“ uvedl pro Radiožurnál.

Na twitteru reagoval i předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Jasnou odpovědnost za srpen 1968 a následnou okupaci naší země mají komunisté. A je jedno zda byl Brežněv Rus nebo Ukrajinec, je jedno, že se KSČ přejmenovala na KSČM.“

Podobný tweet napsal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Překrucování historie vždy bylo a je doménou totalitářů a vůdců antidemokratických sekt. Vojtěch Filip se svými výroky o r. 1968 nepokrytě zařadil mezi ně. Snahou vyvinit Rusko z okupace se zároveň stal pouhou loutkou sílícího stalinistického křídla KSČM.“

Obdobně argumentoval i lidovecký poslanec Marek Výborný. „Stejná logika jako, že ta normalizaci mohou Slováci, protože Husák byl Slovák. Soudruhu, ve vašem případě asi lépe mlčet,“ napsal o Filipovi.

Fotogalerie (14)