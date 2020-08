Filip se odvolal proti rozhodnutí soudu, že se musí omluvit bývalému řediteli Národní galerie Fajtovi

Všechny mosty v Česku projdou kontrolou. Resort dopravy také dohlédne na pracovní dobu strojvůdců

Ministerstvo také urychlí práce na zabezpečení železničních přejezdů. Zhruba 500 přejezdů by mělo být zabezpečeno do roku 2022, tedy o pět let dříve, než byl plán.