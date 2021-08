Žádné peníze jsem neobdržel a nic jsem nesliboval, tvrdí šéf KSČM Filip k podezřelému půl milionu

„K ničemu takovému nedošlo.“ Tak předseda KSČM Vojtěch Filip reaguje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz na to, že měl podle policie přijmout od podnikatele Tomáše Horáčka, stíhaného za korupci, půl milionu korun. Případem se původně zabývala Národní centrála proti organizovanému zločinu kvůli podezření na korupci. Nakonec však nikoho neobvinili a případ předali finanční správě, aby Filipovi doměřila daň. Rozhovor Praha 21:50 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip čelí podezření, že nemá v pořádku své příjmy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Víte, že vás policie vyšetřovala kvůli podezření na úplatek ve výši 500 tisíc korun?

Myslím, že jsem byl podat vysvětlení. Určitě jsem na sobě neměl žádné vyšetřování. Podání vysvětlení je klasický úkon, kterého nemám důvod se neúčastnit.

Jak jste tedy celou záležitost policii vysvětlil? Šlo o úplatek?

Řekl jsem, jak jsem pana Horáčka poznal a kdy jsem s ním jednal. Uvedl jsem to. Neměl jsem, co tajit.

K předání částky ve výši půl milionu tedy do vašich rukou došlo?

Nevím, o čem mluvíte. K ničemu takovému nedošlo.

Podle policie jste měl danou částku obdržet od Tomáše Horáčka krátce před poslaneckou cestou do Kazachstánu, konkrétně 17. dubna 2018. Jak to tedy bylo?

To není pravda. Nic takového se nestalo.

Policie se ve svém podezření opřela o svědectví trojice svědků a zajistila také komunikaci z telefonu pana Horáčka. Věděl jste o tom? Konfrontovali vás s tím vyšetřovatelé?

Nic takového nebylo předmětem vysvětlení.

Pan Horáček byl posléze členem vaší podnikatelské delegace do Kazachstánu…

… ne mojí. To byla delegace Hospodářské komory.

Ale vy jste tu delegaci vedl.

Ano, parlamentní delegaci jsem vedl.

Cesta do Kazachstánu

Pan Horáček byl tedy členem podnikatelské delegace, kterou zajišťovala Hospodářská komora?

Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy.

Můžete říct, jaký byl program cesty? Na co jste se zaměřili?

Byl jsem tam se zemědělským výborem. Zaměřili jsme se na jednání s ministerstvem. Plus jsme dohadovali ještě záležitost z roku 2014, kdy jsem tam byl se zdravotnickým výborem. A po úspěšném projektu kardiocentra v Nazarbajevově nemocnici, který řídil profesor Pirk, si Kazachstán objednal onkologické centrum.

Tudíž jste řešili i zdravotnický byznys a navštěvovali jste nemocnice?

Ano, byli jsme v nemocnici.

A to byl tedy důvod, proč se výjezdu účastnil také pan Horáček vzhledem k tomu, že podniká ve zdravotnictví?

Je to možné.

Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O tom, že se u vás Tomáš Horáček snažil lobbovat za svoje podnikatelské aktivity v Kazachstánu, server iROZHLAS.cz informoval už v červenci 2018, tedy dva měsíce po vašem výjezdu. A vy jste tehdy tvrdil, že jste ho odmítl s tím, že „aktivity sněmovny v těchto zemích jsou zaměřeny jinak“, především tedy na zemědělství.

Ano, to byla pravda.

Teď se ale ukazuje, že to tak zřejmě nebylo.

Já nemohu určit, kdo bude součástí podnikatelské části delegace. To není moje oprávnění.

Tudíž nemáte za to, že jste tehdy neuváděl pravdu? Je totiž zvláštní náhoda.

To určitě ne. Já jsem i v podání vysvětlení uvedl, kolikrát jsem se s ním potkal.

Sliboval jste panu Horáčkovi, že se za jeho podnikání třeba přimluvíte, jako jste to udělal už dříve u finanční správy?

Nic jsem nemohl slibovat.

Takže jste ani nesliboval třeba to, že mu v Kazachstánu pomůžete s kontakty?

Mým úkolem bylo sejít se s těmi lidmi - měl jsem schůzky - a tam prezentovat možnosti české ekonomiky. A to jsem udělal.

Horáček a nemocniční kauzy Podnikatel Tomáš Horáček spolu s dalšími lidmi podle policie ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což měl žádat úplatky. Vedle Horáčka policie už dříve zahájila stíhání bývalé ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, někdejšího ředitele stejné nemocnice Františka Nováka nebo bývalého poslance ODS Marka Šnajdra.

Kvůli údajné manipulaci zakázek v některých pražských nemocnicích začali detektivové Horáčka stíhat v červnu 2018. Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut.

Kromě Horáčka, kterého policisté považují za ústřední postavu kauzy, bylo v červnu 2018 obviněno ještě dalších osm lidí. Okruh obviněných se ale později ještě rozrostl. Počátkem června 2019 státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že ve věci je stíháno šest právnických a 14 fyzických osob.

Proč byla cesta do Kazachstánu realizována v rámci zemědělského výboru, když nejste členem?

Cestu mimo Evropskou unii vede předseda nebo místopředseda sněmovny. Jinak výbory kromě zahraničního a bezpečnostního - protože cestují po celém světě - cestují po Evropě bez předsedy či místopředsedů sněmovny. Ale ostatní cesty mimo Evropu garantuje místopředseda sněmovny. To je pravidlo cest dle vnitřních ustanovení sněmovny.

Program podnikatelské delegace byl ale od programu zemědělského výboru odlišný. Proč?

Jsem na dovolené, tak nejsem v kanceláři, jinak bych se podíval. Já jsem v Astaně (hlavní město Kazachstánu, nyní se pro něj používá označení Nur-Sultan - pozn. red.) zůstal tři dny. Zemědělský výbor pak odcestoval do regionů a já jsem se vrátil do Prahy.

Daňové řízení

Policie podezření na úplatek nakonec uzavřela s tím, že o trestný čin nešlo. Věc ale předala k vyřízení finanční správě. Stále je tu tedy podezření, že jste kvůli půlmilionovému obnosu krátil daň z příjmu.

Já? Děláte si legraci? Samozřejmě podezírat můžete, koho chcete, z čeho chcete, ale pokud něco takového uvedete, musíte mít na to důkazy. Já jsem nic takového neudělal.

S tímto podezřením pracuje policie, která se opírá o svědectví tří lidí a záznamy z mobilního telefonu.

To jejich právo a povinnost.

Dotaz ale původně mířil spíš na to, že pokud finanční správa dojde k závěru, že musíte daň z příjmu u dané částky doplatit, tak zda jste na to připraven?

Já jsem žádné peníze neobdržel, mám své daňové přiznání čisté. Nemám se čeho obávat.

A neobáváte se, že by toto podezření na daňový delikt mohlo ohrozit vaší pozici v říjnových volbách do sněmovny?

Jsem na útoky na sebe před volbami zvyklý.

Na předání údajného úplatku se měl podílet také Lukáš Gibiec. Spolupracujete ještě spolu?

Nespolupracujeme. Nějaký čas jsem ho využíval jako mediálního poradce. Ale to už je dlouho.