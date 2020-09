Filip: Komunisté v Číně prokázali, že umí zemi řídit. Někteří Ujguři problém mají, jiní ne

KSČM za její postoj pochválil podle Filipa vedoucí Oddělení pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny Sung Tchao. „Řekl jsem mu, že je v českém zájmu respektovat princip jedné Číny, a proto Vystrčilovu cestu premiér, předseda sněmovny, ministr zahraničí a prezident odmítli,“ tvrdí Filip.

„Firmy, které byly součástí delegace, nebudou v Číně vítány. Ale jinak mi ministr Sung Tchao řekl, že vzhledem ke vztahům prezidentů Miloše Zemana a Si Ťin-pchinga, postojům české vlády a ministerstva zahraničí, budou ostatní české firmy nadále vítány na čínském trhu,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Česko podle Filipa musí udržovat trvale dobré vztahy se stálými členy Rady bezpečnosti, zejména pak s USA, Ruskem a Čínou. Naproti tomu české vztahy s Francií jsou prý garantovány členstvím v Evropské unii a s Velkou Británií na základě uzavřených smluv.

„Stálí členové Rady bezpečnosti tvoří směr zahraniční i mezinárodní politiky a Česká republika potřebuje udržovat s těmito třemi státy trvale dobré vztahy. Musíme jim říkat naše stanoviska, která pokud mají být brána vážně, tak musí zůstat odpovědna mezinárodnímu právu. A princip jedné Číny všechny tyto státy dodržují,“ zdůrazňuje.

Obchod je politikum

Na Tchaj-wan cestovala i početná podnikatelská delegace a podle zastánců může mít cesta významné ekonomické přínosy.

„Tvrdí, že ano. Podle mého soudu ale České republice nejde o to, aby tu byli další investoři. Ti, co zde v uplynulých 30 letech investovali, vyvážejí své zisky velmi efektivně. Spíš než investice potřebujeme odbyt a Čínská lidová republika je jistě větší trh než provincie Tchaj-wan,“ reaguje Filip.

Například podle ředitele Generi Biotech Radovana Haluzy ale jeho společnost na čínský trh nepronikla, protože by k tomu potřebovala politické krytí. Na to, jak se dá v takové zemi obchodovat, by podle Filipa uměla „nejlépe odpovědět Angela Merkelová nebo politici ve Spojených státech“.

„USA uzavřely první část obchodní dohody s Čínou. Trvají na tom, že chtějí na ten trh. A protože jsou největšími dlužníky Číny, tak se pokouší, aby Čína měla s ostatními státy problémy. To jsme zažili při návštěvě ministra zahraničí Mikea Pompea,“ upozorňuje předseda komunistů.

Převýchova Ujgurů?

„Komunistická strana Číny prokázala, že je schopna řídit nejlidnatější stát světa. Řídí ho tak, že z válkou zničené země vybudovala prosperující stát, nejsilnější světovou ekonomiku,“ říká Vojtěch Filip.

Předseda KSČM v Interview Plus tvrdí, že o existenci čínských táborů, kde má docházet k převýchově příslušníků etnika Ujgurů, prý slyšel, nikdy se ale o tom nemohl přesvědčit.

„Někteří problémy mají, jiní nemají – jako v každé třicetimilionové společnosti,“ reaguje Filip s odkazem na početnost ujgurské menšiny v Čínské lidové republice, která má zhruba 1,4 miliardy obyvatel.

Filip zdůrazňuje, že v minulosti hovořil s Ujgury na čínské i kazašské straně hranice. A mluvil prý také se Sung Tchaem o problémech, které čínští komunisté řeší:

„Kdykoli jsem měl od roku 2000 možnost hovořit s čínskými představiteli, tak jsem na své otázky vždy dostal odpovědi. A ty otázky nebyly jistě takové, že bych se někomu podbízel,“ podotýká.

