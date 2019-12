Kdo podle Filipa napadl nemocnici v Benešově? ‚Nejen Milion chvilek. Prostě ti, kteří to zorganizovali‘

Na 9. zasedání Ústředního výboru KSČM v Praze řekl předseda strany Vojtěch Filip o protestech pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii, že by mohly mít souvislost s kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici. Zároveň označil parlamentní strany KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Piráty za kolaboranty, kteří ohrožují suverenitu Česka. „Považuji to za kolaboraci s cizí mocí,“ řekl doslova Radiožurnálu. Rozhovor Praha 6:00 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na sobotním zasedání KSČM jste zmiňoval pololetní hodnocení dohody o toleranci. Jakým způsobem ji vnímáte?

Pokud jste četl můj projev, tak jsem řekl, že sice některé věci byly zabezpečené jak rozpočtově, tak organizačně, ale pokud jde o ochranu přírodního dědictví, tak jsme stále v bodě nula. V něm se nezvyšuje ochrana našich přírodních zdrojů, není hotová otázka uhelné platformy, těžaři nejsou spokojení, propouští se v Sokolovské, je potřeba si vyjasnit jádro a podobně. A protože dohoda umožňuje zpřesnit ty věci, tak je chceme zpřesnit do budoucna.

Také jste se zmínil, že je potřeba „zajistit stabilitu a ekonomický rozvoj Česka proti chaosu“. Co jste tím myslel?

Vnímám to tak, že Česko jako členský stát Evropské unie více sleduje politické zájmy Spojených států než Evropské unie. Podívejte se na naše vztahy například s Íránem, kde nejsme schopní prosadit zrušení zákona o Búšehru (zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, pozn red.). Na druhou stranu kupujeme americké vrtulníky a italská firma Leonardo si stěžuje u Evropské komise, že narušujeme stabilitu evropského trhu. Musíme si rozmyslet, jestli jsme 52. stát USA, nebo jeden ze sedmadvaceti států Evropské unie.

Haló noviny vydaly váš kompletní sobotní projev. V něm říkáte: „Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází.“ Stojíte si za tím tvrzením?

To je reakce na to, co dělá Milion chvilek. To jsem řekl. Neobviňuju Milion chvilek, jen je potřeba, aby se to vyšetřilo a zjistilo se, kdo to udělal a s jakým záměrem. To je jeden z nejvážnějších problémů, co tady nastal. Už nejde o střelbu v Ostravě, to byla podle dosavadního vyšetřování akce jednoho člověka. Kdežto ten hackerský útok na nemocnici…

Já vám rozumím, ale je to tam spojené s „nazkoušeli dostat lidi na Letnou“.

Ale to může být spojené…

Máte nějaké důkazy k tomu, abyste obvinil spolek Milion chvilek pro demokracii z kybernetického teroristického útoku proti benešovské nemocnici? Stojíte si za tím?

Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti.

Vy jste to ale spojil do jedné věty.

To ale neznamená, že je jeden viník.

Takže neviníte Milion chvilek pro demokracii? Byla to nešťastná věta?

Ne, je to mluvený projev a jak jsou v něm udělané čárky, to se můžu podívat. V každém případě je ale třeba si uvědomit, že v České republice existuje několik skupin, které chtějí narušit normální demokratický řád. A když jsem četl vyjádření pana Mináře, tak jsem byl zděšen. Říká, že chrání demokratický systém, přitom bez jakéhokoli mandátu od občanů České republiky chce vyvolat změnu vlády.

Četl ten člověk někdy čl. 1 ods. 1 Mezinárodního paktu o občanských politických právech nebo Listinu základních lidských práv a svobod? Uvědomuje si, že nemá žádný mandát od občanů? Ten mandát se získává ve volbách a jestli je chce zpochybňovat, tak mu na to nejlépe odpověděl v nějakém článku Jan Keller (ČSSD), který napsal, že protidemokratickými postupy zpochybňuje postup demokratický.

Přesto mě zajímá, jestli si opravdu stojíte za slovy „vyzkoušeli si blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází“? Myslíte tím Milion chvilek?

Nejen Milion chvilek. Prostě ty, kteří to zorganizovali.

A kdo tedy ty zmíněné věci organizoval?

To jsou všechno věci, které útočily na podstatu demokratického režimu v České republice. A kdo je zavinil? Nevím.

Nahlášenou demonstraci Milion chvilek s pochodem na hlavní nádraží označujete za blokádu?

Ano, to narušilo chod hlavního nádraží. Vnímám to tak. Mám od občanů České republiky velmi vážné signály, že nemohli realizovat svou svobodnou vůli na to, aby odjeli.

‚Čeští kolaboranti‘

V proslovu zazněla také tato citace: „Proti České republice, proti její suverenitě a našim občanům se chystá opravdu koordinovaná akce, kterou řídí silné organizace ze zahraničí.“ A o něco dál pokračujete: „K tomu se množí i čeští přisluhovači v čele s KDU-ČSL, TOP 09, ODS a přidávají se k nim Piráti, někteří z neznalosti, ale někteří pravděpodobně v žoldu jsou ochotni tuto politiku hrát.“ Stojíte si za tím?

Stojím. Jděte se podívat na záběry ze sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má znovu požadavky územní a majetkové vůči České republice. A kdo na něm seděl? Kdo jim tleskal? A co znamená podpora některých věcí, které se tady odehrávají?

Postavit válečným zločincům památník? Ruská osvobozenecká armáda byla po válce prohlášena za zločineckou organizaci. Její lidé byli souzeni, ať už před tribunálem nebo onde a utíkali. Jestli chcete potvrdit, co se dělo v jižních Čechách, abych mluvil ze zkušenosti vlastní rodiny, tak samozřejmě můžu potvrdit, co to bylo zač. Nejen ve fašistických uniformách, ale celou dobu války bojovali proti proti protifašistické koalici USA, Velké Británie, Francie a Rudé armádě. To byli Vlasovci.

Proč ale označujete za české přisluhovače tyto čtyři strany?

To je přisluhování zájmům… Copak je Sudetoněmecký svaz státní organizace? Ať jednají například se Svazem vyhnání z pohraničí po roce 1939. To by byl partner pro jednání se Sudetoněmeckým landsmanšaftem. To je přisluhování zájmům nějaké společenské organizace v Německu.

A jakým způsobem to ohrožuje suverenitu moderní České republiky?

Jestliže někdo ohrožuje majetkové zájmy České republiky, tak ohrožuje i její stabilitu.

Takže tyto čtyři strany ohrožují suverenitu?

To dělají.

„Ti posluhovači cizích států, a nestydím se za slovo kolaboranti,“ stojí také v projevu. To tedy platí na tyto strany?

Považuji to za kolaboraci s cizí mocí. Nebo snad nesmím takový názor mít? Mám ho a veřejně ho takto prezentuji. Nebo nesmím mít svobodu slova?

Co je Sudetoněmecký landsmanšaft? Sudetoněmecké krajanské sdružení (v češtině častěji nazývané Sudetoněmecký landsmanšaft), je jeden z německých vysídleneckých spolků (Vertriebenenverband), který zastupuje Němce, nuceně vystěhované ze Sudet, tj. z pohraničního území někdejšího Československa.

Patří pod Svaz vyhnanců, který zastřešuje organizace německých spolků po druhé světové válce odsunutých etnických Němců z Východu. Ten má právní formu zapsaného společenstva. Zdroj: Wikipedie

Tak to není. Kvůli tomu vám také volám, abychom si ujasnili, jak je ten projev myšlený.

Myslím si to a mám pro to i důkazy. Když vidím, jak ministr vlády České republiky tleská na sjezdu Sudetoněmeckého svazu (Sjezdu Sudetoněmeckého svazu v České republice v červnu 2019 se zúčastnil bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Ten zároveň v roce 2016 jako první člen české vlády přednesl na jednom ze sjezdů proslov. pozn. red.) tak se na mě nezlobte, ale nemá tam co dělat. Neviděl jsem žádného německého ministra například na setkání Klubu českého pohraničí. Vy ano?

Já vám nebudu odpovídat.

Ale vy mi kladete otázky, které se dotýkají mého práva svobody slova. Já vám na to odpovídám, protože jste se představil, že jste z Českého rozhlasu, což já po telefonu nevím, jestli jste to vy.

Jsem redaktor Českého rozhlasu a rozhodně nechci omezovat vaši svobodu slova. Jen se ptám, jestli ta slova jsou autentická?

Jsou, jinak bych je nenechal vydat v Haló novinách.

Někteří kritici zase vyčítali cestu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na Donbas. Dá se to podle Vás srovnávat?

Ohrožuje snad někdo z Donbasu celistvost České republiky na rozdíl od Sudetoněmeckého svazu? Neznám nikoho z Donbasu, kdo by usiloval o změnu hranic České republiky, o změnu majetkových poměrů.

Vnímáte to tedy odlišně?

Vnímám. Na rozdíl od jiných znám doktrínu Spolkové republiky Německo z 80. let, o níž hovořím. V ní píší, že mají zbavit německý národ odpovědnosti za druhou světovou válku. Ta je utajená, ale zčásti zveřejněná a podle ní se postupuje.