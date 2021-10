Odcházející šéf KSČM: Nevyužili jsme příležitosti z roku 2013, příliš jsme se spoléhali sami na sebe

Po historickém neúspěchu v parlamentních volbách si KSČM zvolí nové vedení. Straníci se sejdou na mimořádném sjezdu v Praze, který byl už třikrát odložen kvůli epidemické situaci. Do čela strany se poprvé od podzimu 2005 dostane nová tvář. Post předsedy už totiž nebude obhajovat Vojtěch Filip. „Myslím, že tady máme dvě generace, které jsou na řadě. To je generace 50 a více nebo 40 a více,“ řekl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:52 23. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odstupující předseda KSČM Vojtěch Filip. Archivní foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na postu předsedy KSČM končíte po 16 letech. Jak své působení ve vedení strany hodnotíte? Udělal byste třeba s odstupem něco jinak?

Určitě vždy hodnotím věci tak, jak je vývoj nějakým způsobem posunuje. Určitě bych se pokusil lépe využít tu situaci po roce 2012 a 2013, kdy jsme měli devět koalic v krajích a 33 poslanců. Spoléhali jsme se příliš sami na sebe a nevyužili jsme možnosti, abychom na sebe navázali další občanská sdružení, spolky apod.

Myslím si, že jsme tu příležitost nevyužili, a to nás stálo snížení našich preferencí v roce 2016 a 2017. A nakonec tedy ten historický neúspěch, jak jste to nazval.

Zároveň je ale komunistická strana momentálně názorově rozpolcená. Podle vás to není ten hlavní důvod neúspěchu ve volbách?

Myslím, že jsou tady dvě věci, které musíme hodnotit. Je to naše míra odpovědnosti za to, že jsme tolerovali vládu Andreje Babiše (ANO), což nám vyčítají ti radikálnější voliči.

Nakonec ale to rozhodnutí, že levice není v Parlamentu, je dáno tím, že pravice se sjednocovala a levice se rozdělovala. Vzniklo tam několik dalších subjektů, které si v podstatě rozdělily hlasy a všechny byly pod pět procent (hranice hlasů nutná pro vstup do sněmovny - pozn. red.).

Co musí komunisti udělat pro úspěch v nejbližších volbách, tedy těch komunálních, které budou příští rok?

Postavit co nejvíce kandidátních listin.

Dvě nové generace

Dobře. Pokud jde o ten debakl KSČM v posledních sněmovních volbách, tak vedení vaší strany v sobotu rezignovalo. Vy jste ale po té prohře řekl: „Povstanou noví bojovníci.“ Koho konkrétně máte na mysli? Které lidi může vaše strana nabídnout?

Myslím, že tady máme dvě generace, které jsou na řadě. To je generace 50 a více nebo 40 a více. A tam jsou jak zkušení poslanci, krajští zastupitelé, tak i funkcionáři, ať už to Miloslava Vostrá, Hana Aulická Jírovcová, Kateřina Konečná a nebo Marie Pěnčíková a další. Jsou tady lidé, kteří před sebou mají velkou politickou budoucnost a nejen svojí osobní.

A koho z nich byste si přál jako nástupce ve funkci předsedy KSČM?

To řeknu teď delegátům sjezdu.

Mezi nejvýraznějšími tvářemi jsou europoslankyně Kateřina Konečná, kterou jste zmínil, a také představitel konzervativnějšího křídla Josef Skála. Tak alespoň, kdo z těchto dvou by dokázal KSČM vrátit na politickou mapu Česka?

Perspektiva je právě v mladých. A musím říct, že je potřeba, aby se ten, kdo stane v čele KSČM, straně zcela věnoval a je potřeba podle toho také uvažovat.

KSČM se také musí vyrovnat s propadem financí po neúspěchu ve volbách. Tak kde se podle vás bude muset šetřit? Je ve hře třeba i prodej nemovitostí, které strana vlastní?

Myslím, že ne, je lépe nemovitosti využívat, než je prodávat. Ale to jsou zde bude záležet na novém vedení.