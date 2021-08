‚Naletěl hochštaplerovi.‘ Poslanci KSČM Filipa kvůli půl milionu podrželi, část z nich chce ale vysvětlení

Erudovaný advokát, který se stal obětí manipulace. Tak někteří poslanci KSČM hodnotí roli stranického předsedy Vojtěcha Filipa, kterou měl sehrát v případu půlmilionové částky od podnikatele Tomáše Horáčka. Policisté jsou přesvědčení, že peníze si šéf komunistů od stíhaného byznysmena převzal. O úplatek ale podle nich nešlo, věc proto předali finanční správě. Vojtěch to sice popřel, část spolustraníků ale požaduje vysvětlení. Praha 5:00 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip čelí podezření, že nemá v pořádku své příjmy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nevěřím tomu, že Vojtěch Filip by byl tak hloupý a že by něco takového udělal,“ prohlásil například poslanec KSČM Ivo Pojezný.

Reagoval tak na otázku serveru iROZHLAS.cz, zda ho informace o tom, že Filip kvůli půl milionu korun čelí podezření, že nemá v pořádku své příjmy, překvapila. „Je to vysoce fundovaný právník a toto by neměl určitě zapotřebí,“ pokračoval zákonodárce.

Pojezný tak podle svých slov nevěří, že by si šéf strany peníze od stíhaného podnikatele vzal. „Pokud by ty peníze skutečně přijal, tak by to byl asi úplatek a trestný čin. Policie ale nic neprokázala,“ uvedl dále.

Navíc se mu nelíbí ani načasování celé kauzy. „Je před volbami a špína se vždycky vyrojí,“ poznamenal.

Důkazy i v mobilu

Jenže policisté o tom, že došlo k předání půlmilionové sumy, nepochybují. V dopise, který zaslali Finančnímu úřadu v Českých Budějovicích, napsali, že získali svědectví tří lidí. A co víc: důkazy nalezli i v mobilním telefonu, který zabavili Horáčkovi. Ten se sám přiznal a předání peněz do detailu popsal. Vojtěch to nicméně popírá.

Přesto bude chtít poslanec Pojezný od Vojtěcha slyšet vysvětlení, až se sejdou společně s dalšími spolustraníky po prázdninové pauze na jednání sněmovny. „Předpokládám, že nás na klubu bude určitě informovat. Neznám ani pana Horáčka, ani nevím nic o této kauze,“ doplnil poslanec.

Stejně uvažuje také Stanislav Grospič, předseda mandátového a imunitního výboru. „Myslím, že na to jasně odpověděl v roce 2018, a učiní tak po návratu z lázní, kdy podá vysvětlení stranickým orgánům, teď – pokud vím – je věc primárně na straně finančního úřadu, ale vím jen věci ze sdělovacích prostředků,“ přiblížil.

Grospič odkazoval na Filipovo vyjádření z července 2018. Tehdy se ukázalo, že Horáček se u Filipa snažil lobbovat za svoje podnikatelské aktivity v Kazachstánu. A Filip tehdy tvrdil, že ho odmítl s tím, že „aktivity sněmovny v těchto zemích jsou zaměřeny jinak“, především tedy na zemědělství. Jenže nyní se ukázalo, že s ním do asijské země odcestoval.

Obětní beránek?

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar má zas za to, že Filip Horáčka správně neodhadl a vymstilo se mu to. Dokonce ho označil za oběť manipulace.

„V politice se setkáváme s různými lidmi, kteří za námi chodí se svými problémy. Některé jsou závažné, některé jsou úsměvné. A tady se ukazuje, že kolega Filip neměl – jak se lidově říká – úplně čich na lidi,“ uvedl.

„Naletěl hochštaplerovi, který spíše manipuluje a ovládá lidi. A dobrá věc, kdy chtěl pomoci, se mohla zvrhnout v něco jiného,“ pokračoval Luzar. Teď je podle něj na Filipovi, jak se k celé věci postaví a zda nabídne svoji verzi příběhu. Sám Luzar ale o to podle svých slov příliš nestojí. „Necítím potřebu toto rozmazávat. Je to věc státních orgánu,“ dodal.

Horáček a nemocniční kauzy Podnikatel Tomáš Horáček spolu s dalšími lidmi podle policie ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což měl žádat úplatky. Vedle Horáčka policie už dříve zahájila stíhání bývalé ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, někdejšího ředitele stejné nemocnice Františka Nováka nebo bývalého poslance ODS Marka Šnajdra.

Kvůli údajné manipulaci zakázek v některých pražských nemocnicích začali detektivové Horáčka stíhat v červnu 2018. Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut.

Kromě Horáčka, kterého policisté považují za ústřední postavu kauzy, bylo v červnu 2018 obviněno ještě dalších osm lidí. Okruh obviněných se ale později ještě rozrostl. Počátkem června 2019 státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že ve věci je stíháno šest právnických a 14 fyzických osob.

Podobně mluví jeho stranický kolega Jiří Dolejš. „To, co prosakuje, pro mě nemá dostatečnou relevanci. Taková skutková podstata (nepřímé úplatkářství – pozn. red.) by byla obecně závažná, ale pokud je to v rovině spekulací, tak bych je jen rozviřoval,“ uvedl poslanec.

Původně se totiž detektivové snažili doložit, že půlmilionová částka byla úplatkem. Peníze měl podle policistů Filip přijmout v dubnu 2018, tedy krátce před poslaneckým výjezdem do Kazachstánu, který šéf komunistů z pozice místopředsedy dolní komory vedl.

A Horáček se cesty v rámci podnikatelské delegace také účastnil, v asijské zemi ale nakonec žádný obchod neuzavřel. Policie tak nakonec došla k závěru, že o úplatek pro Filipa nešlo. Věc ale předala finanční správě s tím, aby doměřila alespoň daň.

Dolejš nicméně dále připustil, že se měla půl milionem pro Filipa zabývat. „Bude asi logické, když nám Filip převypráví, jak to s Kazachstánem bylo. Ale nepředpokládám, že by nám řekl něco jiného, než co řekl médiím. Spíše jde o to, abychom úplně nepřehlédli, že se něco děje, protože to může být před volbami citlivé,“ odpověděl na dotaz redakce.

Server iROZHLAS.cz oslovil i další poslance a funkcionáře KSČM. O kauze buď nevěděli, nebo na dotazy nereagovali.

‚Jsem na útoky zvyklý‘

Samotný Filip trvá na tom, že se nedopustil ničeho nezákonného a že příjmy má v pořádku. Policejní krok vnímá jako pokus jej zdiskreditovat před blížícími se volbami. „Jsem na útoky na sebe před volbami zvyklý,“ uvedl předseda komunistické strany Filip.

Už dříve přitom vyšlo najevo, že Filip za Horáčkův byznys nelobboval pouze v Kazachstánu. Na přelomu let 2017 a 2018 poslal Vojtěch Filip na Finanční úřad Ústeckého kraje tři dopisy, v nichž ostře kritizoval kontroly, které upozornily na možné porušení rozpočtové kázně.

Předseda KSČM postup úřadu označoval za šikanózní, diskriminační, účelový a nezákonný – s jediným cílem poškodit dobré jméno Horáčkova podniku. V Horáčkův prospěch intervenoval i u České správy sociálního zabezpečení (popsali jsme ZDE).