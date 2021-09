Nepočítal jsem to, říká na nahrávce bývalý Filipův asistent k podezřelému půl milionu

V kauze podezřelého půl milionu, který policisté spojují s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, existuje skrytě pořízená nahrávka, oslabující jeho dosavadní tvrzení. Filipův někdejší asistent Lukáš Gibiec, jenž ve skandálu měl figurovat jako prostředník, na ní předání obálky s penězi nepopírá. Snaží se jen zpochybnit výši obnosu. Serveru iROZHLAS.cz se podařilo audiozáznam získat. Exkluzivně Praha 5:00 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf KSČM Vojtěch Filip (vlevo) a jeho někdejší asistent Lukáš Gibiec při návštěvě jedné z kazachstánských nemocnic | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Nevím, o čem mluvíte. K ničemu takovému nedošlo.“ Tak reagoval v minulých dnech místopředseda sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) na dotaz, zda dostal v květnu 2018 od obviněného podnikatele Tomáše Horáčka 500 tisíc korun.

‚První podpora od Tomáše.‘ Šéf KSČM Filip má finančnímu úřadu vysvětlit podezřelý půl milion Číst článek

Server iROZHLAS.cz nyní získal dosud nepublikovanou nahrávku, která vnáší další světlo do nejednoznačné kauzy. Podle několika důvěryhodných zdrojů s ní pracovali policisté a byla jedním z nepřímých důkazů, na nichž postavili své přesvědčení, že se předání 500 tisíc korun ve Sněmovní ulici na Praze 1 skutečně odehrálo. A že ústředním aktérem byl Filipův asistent Lukáš Gibiec. Ten na záznamu nepopřel Horáčkův popis schůzky, která se podle kriminalistů odehrála 17. dubna 2018.

Horáčkova verze zní následovně: „Na recepci sněmovny jsem mu předal papírovou tašku, ve které byla lahev alkoholu a obálka s částkou 500 000 korun. Gibiec tašku s hotovostí položil na malý stůl s informací: ‚Zde je první podpora od Tomáše‘. Vojtěch Filip na to pokývl a poděkoval.“

Předloni na začátku února se tehdy už stíhaný podnikatel s asistentem sešel kvůli 500 tisícům znovu. Potkali se na parkovišti u obchodního centra v pražské Hostivaři. Horáček ale už v té době spolupracoval s policií, které pomohl rozkrýt celou síť svých vazeb a kontaktů. Na Gibiece v Hostivaři zatlačil, že chce zmíněný obnos vrátit.

Důvod? Šéf komunistů Filip, jak Horáček na záznamu několikrát připomněl, nedokázal zařídit „zakázky“, na nichž se domluvili. Třeba dosazení Horáčkovy spolupracovnice Andrey Vrbovské na místo náměstkyně ministra zdravotnictví nebo pomoc jeho byznysu v Kazachstánu.

Gibiec: Nepočítal jsem to

Kvůli vrácení peněz Horáček za Gibiecem již dříve poslal svou advokátku, ta ale nepochodila. Horáček se tak před hostivařským obchodním domem začal na částku vyptávat sám.

Jeho dotazy, jak dokládá nahrávka, se tehdejší Filipův asistent snažil odbýt tím, že se předseda komunistické strany s podnikatelem domlouval na sponzoringu.

Lukáš Gibiec (34) V minulosti působil v deníku Blesk, kde psal kritické články mimo jiné i na adresu podnikatele Horáčka. V jednom z nich ho například označil za kmotra.

Pak ale začal Horáčkovi pomáhat s marketingem, zároveň působil jako asistent Vojtěcha Filipa, jemuž také radil v mediální oblasti.

S komunikaci pomáhal také Fakultní nemocnici Bulovka. Její bývalá šéfka Andrea Vrbovská je - stejně jako Horáček - stíhána v kauze údajně zmanipulovaných výběrových řízení. Nyní už Gibiec nepracuje pro nikoho z nich.

Podle informací na sociální síti LinkedIn je v současné době živnostníkem v oblasti PR a marketingu. Mimo jiné moderuje on-line poradnu pro Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje.

„Já vím, ale sponzoring se nenosí do sněmovny jako 500 tisíc v obálce,“ vpálil mu Horáček.

Z toho se Gibiec snažil vykroutit: „Tak já jsem to nikdy nepočítal, že jo. Tak jako…“

Horáček mu ale připomněl, že už tloušťka obálky naznačovala, že v ní „sto tisíc asi nebylo“. A pokračoval návodem, jak má s Filipem o půlmilionu mluvit. „Tak se ho normálně zeptej. Si to tam dal do trezůrku, tak jestli to tam má, ať to vrátí. Nebo prostě ať to dá tobě,“ vyzval stíhaný podnikatel.

„Já nevím, co s tím,“ reagoval Gibiec.

To Horáčka slyšitelně rozladilo. „Kdyby to bylo tvých půl milionu, tak se o to taky staráš a neřekneš ‚nevím, co s tím’. Jako co on udělal? Nic,“ připomněl, že Filip nesplnil závazky.

Načež Gibiec opět zmínil, že peníze nepřepočítával. „Asi mě to bere do nějaké situace, kdy prostě říkám, že jsem to nepočítal,“ zopakoval.

K vyzvání Filipa, aby 500 tisíc vrátil, se ale neměl. „Já jsem taky nikdy nechodil, že mi někdo dluží stokorunu, prostě se něco stalo,“ prohlásil Gibiec na záznamu.

Filip: Řekl jsem pravdu

S odstupem času a nadto veřejně se k problematizované schůzce vracet nechce. Telefony Gibiec pokládal po několika zazvoněních a na zprávy nereagoval. Mobil nakonec po několika dnech zvedl, ale až ze skrytého čísla. Redaktora ale nenechal ani položit dotaz a ihned po představení zavěsil.

Redakce se Gibiece pokoušela kontaktovat také přes Radka Zelenku, šéfa Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, s níž spolupracuje.

Zelenka ještě před dvěma týdny odmítl sdělit kontakt na Gibiece s tím, že jde o „jeho blízkého spolupracovníka“ a nestojí o takovou formu publicity.

Nyní ovšem tvrdí, že u něj Gibiec nikdy nepracoval. „Dělá nám sice videa na facebooku, ale to neznamená, že u nás musí být zaměstnán. Heleďte se, jestli si ho potřebujete dohonit, tak si ho dohoňte. A už mě s tím laskavě neotravujte,“ řekl naštvaně a zavěsil.

Gibiec už před dvěma týdny serveru iROZHLAS.cz napsal, že na dotazy odpovídat nechce. „Nejsem osobou veřejnou a neshledávám, že by existoval veřejný zájem na tom, kde a s kým spolupracuji,“ uvedl v textové zprávě.

Žádné peníze jsem neobdržel a nic jsem nesliboval, tvrdí šéf KSČM Filip k podezřelému půl milionu Číst článek

Horáčka ovšem pro Deník N označil za „profesionálního lháře“. ​​„Stavět cokoliv na jeho tvrzeních je zoufalství,“ sdělil.

Samotný Filip nadále trvá na tom, že k žádnému předání peněz nedošlo. „No a co?“ odpověděl na informace o zaznamenané schůzce. A pokračoval: „Já trvám na svém. Nic jsem nepřevzal a nemám tedy co vracet. Na mém postoji se nemůže nic změnit, protože já jsem řekl pravdu,“ stojí si za svým místopředseda sněmovny.

„Já nevím. Chápu, že někomu vadím, tak o mně bude vypisovat blbosti,“ odpověděl Filip na dotaz, zda podle něj mohl peníze převzít samotný Gibiec.

Horáček, jenž ve vyšetřovaných korupčních kauzách usiluje o postavení spolupracujícího obviněného, nahrávku nechtěl blíže komentovat. „Je věcí osobního rozhodnutí, zda Lukáš Gibiec kápne božskou, nebo bude zapírat jako malý kluk,“ uvedl pouze prostřednictvím textové zprávy.

Doměření daně?

Policie je však přesvědčená, že předání částky se ve Filipově kanceláři uskutečnilo. Kromě obviněného podnikatele to policistům potvrdili ještě další svědci. Kriminalisté mají navíc důkazy, které nalezli v Horáčkově zabaveném telefonu.

Horáček a nemocniční kauzy Podnikatel Tomáš Horáček spolu s dalšími lidmi podle policie ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což měl žádat úplatky. Vedle Horáčka policie už dříve zahájila stíhání bývalé ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, někdejšího ředitele stejné nemocnice Františka Nováka nebo bývalého poslance ODS Marka Šnajdra.

Kvůli údajné manipulaci zakázek v některých pražských nemocnicích začali detektivové Horáčka stíhat v červnu 2018. Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut.

Kromě Horáčka, kterého policisté považují za ústřední postavu kauzy, bylo v červnu 2018 obviněno ještě dalších osm lidí. Okruh obviněných se ale později ještě rozrostl. Počátkem června 2019 státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že ve věci je stíháno šest právnických a 14 fyzických osob.

„Prověřováním bylo zjištěno, že k předání uvedené částky skutečně došlo,“ napsali vyšetřovatelé do dopisu, s jehož obsahem se server iROZHLAS.cz seznámil. Adresátem je českobudějovický finanční úřad, který má předsedovi KSČM doměřit daň.

Detektivům se totiž nepodařilo doložit, že byla půlmilionová částka úplatkem. „Policejní orgán prověřoval podezření ze spáchání přečinu nepřímého úplatkářství a dospěl k závěru, že ve věci nejde o trestný čin,“ potvrdil předminulý týden informace serveru iROZHLAS.cz státní zástupce Zdeněk Matula.

Jak policisté popisují ve zmiňovaném dopise, zabývali se i variantou, zda se Filip nedopustil trestného činu krácení daně. I tady narazili. Aby jej mohli obvinit, musel by zkrátit daň „ve větším rozsahu“, což znamenalo o více než 100 000 korun. Podle platné sazby ale daně měl krátit pouze o 75 tisíc.

Míč je tak na straně finančního úřadu. Ten by měl podle specialisty na daňové právo Ondřeje Lichnovského nejdříve Filipa vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání. „Pokud má finanční úřad relevantní indicie, že je daňová povinnost nesprávně, je to podle Nejvyššího správního soudu jeho povinnost,“ popsal advokát.

Pokud politik odmítne, měla by následovat daňová kontrola, během níž mu může být stanoveno vedle doplatku na dani a úroků z prodlení také penále.

Lobbování za byznys

Filip ovšem trvá na tom, že se nedopustil ničeho nezákonného a že příjmy má v pořádku. Policejní krok vnímá jako pokus jej zdiskreditovat před blížícími se volbami. „Jsem na útoky na sebe před volbami zvyklý,“ uvedl předseda komunistické strany.

Už dříve přitom vyšlo najevo, že Filip za Horáčkův byznys nelobboval pouze v Kazachstánu. Na přelomu let 2017 a 2018 poslal na Finanční úřad Ústeckého kraje tři dopisy, v nichž ostře kritizoval kontroly, které upozornily na možné porušení rozpočtové kázně u Horáčkových projektů.

Předseda KSČM postup úřadu v listině označil „za šikanózní, diskriminační, účelový a nezákonný – s jediným cílem poškodit dobré jméno Horáčkova podniku“. V Horáčkův prospěch intervenoval i u České správy sociálního zabezpečení.

Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz