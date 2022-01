‚Naplno se vrátit neplánuji.‘ Místopředseda Pirátů Pikal pozastaví své členství ve straně

Členství u Pirátů pozastaví jejich dosavadní místopředseda Vojtěch Pikal. V pondělí to uvedl web hn.cz a Pikal následně své rozhodnutí více rozebral pro Radiožurnál. Podle jeho vyjádření na stranickém fóru tak učiní k 10. lednu, reagoval na diskusi ohledně aktualizace všeobecného kodexu zastupitele. Praha 19:17 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členství u Pirátů pozastaví jejich dosavadní místopředseda Vojtěch Pikal | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

„Ve svém kroku pozastavit členství ve straně setrvávám. Pozastavené členství mohu kdykoli jedním slovem zrušit. Impulzem k tomuto kroku je, že cítím, že si potřebuji po dvanácti letech, které jsem politice věnoval, dát trochu odstup, abych netrávil večery tím, že se hádám s lidmi na internetu. Na to už jsem příliš starý. Nečekám, že pozastavení mého členství potrvá déle než půl roku. Naplno se vrátit ale neplánuji. Kdybych to plánoval, budu kandidovat do předsednictva, což nedělám,“ řekl Pikal pro Radiožurnál.

Aktualizovaný kodex měl mimo jiné obsahovat rozšířenou a přepracovanou sekci ohledně kumulace funkcí. „Je upřesněna definice uvolněné funkce, jasný závazek si na ni vyhradit dostatečný čas a možnost souběhu uvolněných a neuvolněných funkcí a ministerské a poslanecké role,“ uvedl Pikal v úvodním příspěvku ke kodexu.

Kvůli dřívější debatě spolustraníků o klouzavém mandátu a možné kumulaci funkcí poslance a ministra ustoupil Jakub Michálek od kandidatury na ministra pro legislativu, stal se jím Michal Šalomoun. Naopak vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Bartoš je zároveň i poslancem.

„K 10.1. pozastavuji členství ve straně. Tohle nemám zapotřebí,“ napsal po diskusi bývalý místopředseda Sněmovny Pikal. Na fóru vzniklo následně diskusní vlákno na jeho podporu, ve kterém Pikal mimo jiné napsal: „Vy tu všichni děláte, jako by se pozastavené členství nedalo jedním slovem obnovit. Předpisy jsou nástroj a politická strana nemá být životní styl.“

Piráti si o víkendu zvolí nové vedení. Na předsedu budou kandidovat kromě obhajujícího šéfa Bartoše a senátora Lukáše Wagenknechta někdejší místopředsedkyně strany Jana Michailidu a místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ostravský radní David Witosz. O místopředsednické posty se na on-line zasedání celostátního fóra chtějí ucházet téměř dvě desítky kandidátů.

Pikal už dříve oznámil, že nebude obhajovat funkci místopředsedy, stejně jako Olga Richterová a Radek Holomčík. Do vedení se chce naopak vrátit Martin Kučera, který na post místopředsedy rezignoval koncem listopadu. Mezi 18 kandidáty na místopředsedu jsou například místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja či bývalí poslanci Martin Jiránek a Ondřej Profant.