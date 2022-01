Za nahlášení bomby před Hradem dostal bývalý policejní důstojník podmínku. Nejvyšší soud verdikt zrušil

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou. Dostal podmínku za telefonát na městskou policii, ve kterém vyslovil obavu z bomby uložené ve vracích dodávek zaparkovaných na Hradčanském náměstí v Praze. Podle zrušeného verdiktu se Razima dopustil šíření poplašné zprávy, žádná bomba v autech nebyla. Nyní musí Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodnout znovu, bude vázán názorem NS. Brno 16:17 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad ředitelem organizace Kverulant Vojtěchem Razimou (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla,“ stojí v rozhodnutí NS, které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu.

Důvodem k postihu není ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci. „Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ rozhodl NS.

Razima vinu popíral a uváděl, že měl oprávněný důvod k obavám z odstavených aut. Obvodní soud mu uložil šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Nyní Razima předpokládá definitivní zproštění obžaloby.

Volání se týkalo dvou dodávek zaparkovaných na jaře 2020 několik dní před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici.

V řízení před nejvyšší instancí se na Razimovu stranu postavili i žalobci z Nejvyššího státního zastupitelství, podle nichž upozornění na podobné podezření nemůže být trestným činem. Razima podle žalobců jen zmínil svoji úvahu o možné nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná.

Mrzely ho zbraně

Razima ve čtvrtek uvedl, že odsouzení pro něj bylo tíživou zkušeností. Mnoha lidem prý musel trpělivě vysvětlovat okolnosti svého odsouzení, které pokládal za absurdní. „Velmi ponižujícím byl pro mě, jako bývalého důstojníka policie a zpravodajské služby, okamžik, kdy jsem musel policii odevzdat svoje legálně držené zbraně. Jako pravomocně odsouzený zločinec jsem pozbyl právo je držet. Bylo to těžké, ale celou dobu jsem věřil, že nespravedlivý rozsudek bude zrušen,“ uvedl Razima.