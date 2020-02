Vojtěch v reakci na šíření koronaviru v Itálii svolává epidemiologickou komisi. Nová opatření neplánuje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na čtvrtek svolá Ústřední epidemiologickou komisi kvůli novému koronaviru. Česká republika ale zatím neplánuje zpřísnění opatření, řekl novinářům před pondělním zasedáním vlády. Situace v Itálii, kde nemoc způsobila smrt třem lidem a kde v neděli bylo přes 150 nakažených, jej ale znervózňuje a nevyloučil tak případné přísnější preventivní kroky. Praha 8:41 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se rozhodl na čtvrtek svolat Ústřední epidemiologickou komisi | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda na začátku února rozhodla o zastavení přímých letů z Číny do Česka a ministerstvo zahraničí přestalo čínským občanům vydávat víza. Česko také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu pro případ, že by se nákaza v zemi objevila.

„Opatření máme stále stejná. V rámci Evropy, na základě jednání ministrů zdravotnictví, jsou naše opatření prakticky jedna z nejpřísnějších. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Situace v Itálii mě trochu znervózňuje, protože se zdá, že tam počet případů stále poměrně výrazně roste, i skokově ze dne na den,“ řekl Vojtěch.

Hlavní hygienici zemí Evropské unie mají v pondělí také telefonickou konferenci, aby sdíleli informace a hovořili o případných dalších opatřeních.

Svolání komise

„Rozhodl jsem se, že svolám takzvanou Ústřední epidemiologickou komisi, což je meziresortní orgán, kde je i ministerstvo zahraničních věcí a další. Ta by se měla sejít ve čtvrtek,“ dodal ministr. Ústřední epidemiologická komise je stálým pracovním orgánem vlády.

V tuto chvíli však Vojtěch nepočítá se zpřísněním opatření. „Situace se vyvíjí, takže uvidíme v následujících dnech. Pokud to bude vyžadovat situace s tím, že by počet případů nadále zásadně rostl a nedařilo se Itálii to zastavit, tak bychom museli případně přijmout nějaká opatření ve smyslu možná nějakých omezení příletů a tak dále, ale zatím to nechci předjímat,“ uvedl.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí ráno hovořil s policejním prezidentem Janem Švejdarem. „Bezpečnostní složky situaci vnímají a jsou připraveny následovat pokynů ministerstva zdravotnictví a hygieny,“ řekl Hamáček novinářům.

„Zatím nemáme žádné informace, že by virus dorazil do České republiky. Nicméně pokud by se ukázalo, že došlo k posunu v té situaci, určitě na to budeme reagovat svoláním Bezpečnostní rady státu a dalšími kroky,“ doplnil. Pravidelné jednání Bezpečnostní rady státu je plánováno na pondělí 2. března, v případě potřeby je podle Hamáčka možné termín posunout.

Vláda tak chce reagovat na aktuální šíření nového koronaviru na jihu Evropy. Až 50 000 lidí z 11 italských obcí a měst je v úplné karanténě. Lombardie, Piemont a Benátsko na týden uzavřely všechny školy, ruší se veškeré veřejné akce a předčasně skončí i tradiční, turisty hojně navštěvovaný karneval v Benátkách.