‚Zřejmě se na to vykašlal.' Šéfkontrolor Weis čelí kritice poslanců a vyšetřování kvůli nakládání se mzdami

Pokutuje politiky a strany kvůli špatnému hospodaření, sám je ale v podezření, že nakládal s penězi v rozporu se zákonem. Řeč je o Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a jeho předsedovi Vojtěchu Weisovi. Na podzim mu došly peníze na mzdy, a proto je vzal z jiné části rozpočtu. Sněmovna mu to ale nepovolila. Podle zjištění Radiožurnálu se případem zabývá už příslušný finanční úřad. Praha 11:53 2. února 2020

Úřad v žádosti rozpočtovému výboru sněmovny oznámil, že už v říjnu vyčerpal téměř všechny peníze na platy zaměstnanců ve služebním poměru. Zdůvodňuje to tím, že jim musel zaplatit za práci navíc za smluvní zaměstnance, kterých měl úřad nedostatek. Vyjádření Weise čtěte v rozhovoru.

Na vedení účetnictví, rozpočtu a mezd si přitom úřad od svého vzniku v roce 2017 najímá externí firmu, jak je možné zjistit z registru smluv. Tyto služby ho už stály přes dva miliony korun. Po poslancích chtěl předseda úřadu Vojtěch Weis posvětit převedení milionu a sto tisíc korun uvnitř rozpočtu, aby měl peníze na výplaty. Vláda sice žádost doporučila schválit, konečné slovo ale měl rozpočtový výbor sněmovny. Ten to naopak zamítl, jak potvrdila jeho předsedkyně Miloslava Vostrá z KSČM.

„Když to řeknu lidově, zřejmě se na to vykašlal a nezažádal kdy měl, ale ty prostředky už převáděl, což je vlastně porušení rozpočtové kázně. Takto to pojal i rozpočtový výbor s tím, že bychom vlastně legalizovali něco, co už probíhalo, proto to nebylo schváleno,“ říká Vostrá a na adresu Weise doplňuje: „Pokud sám dohlížím na plnění zákona, já bych měl být ten první, kdo se ho snaží dodržet.“

‚Pohrdání zákonem‘

O tom, že předseda Weis porušil zákon, je přesvědčený i člen výboru a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. „Ty věcné důvody bychom pravděpodobně uznali jako relevantní, ale tenhle způsob, který je v podstatě pohrdání zákonem i zákonodárci, ten jsme odmítli,“ reaguje. „Pokud si takový úřad neláme se zákonem hlavu a myslí si, že je to formalita, tak rozpočtový výbor neměl žádný důvod mu to schvalovat,“ dodává Kalousek.

Weis se před poslanci hájil. Problém prý řešil okamžitě, když se o něm dozvěděl - a to loni v září. Podle dvou zdrojů Českého rozhlasu panovala kolem mezd na úřadu koncem roku nejistota. Nakonec zaměstnancům peníze přišly, ale vedení posunulo o týden výplatní termín. Předseda Weis souhlasil s rozhovorem, který ale oproti plánu nejdřív odložil a pak předčasně ukončil. Zdůvodnil to tím, že musí na schůzku.

Než Weis položil telefon, Radiožurnál se ho ještě stačil zeptat na to, jestli pochybení připouští. „Mně určitě nepřísluší hodnotit, jestli jsme se jako úřad dopustili rozpočtové nekázně. Od toho jsou příslušné jiné orgány,“ odpověděl na otázku, zda připouští své pochybení.

Může přijít penále

Weis nakonec zaslal odpovědi e-mailem. Přiznal, že chybějící peníze vzal z jiné části rozpočtu, aby předešel situaci, kdy nebude moct poslat výplaty zaměstnancům. Možným prohřeškem úřadu už se zabývá příslušný finanční úřad, jak potvrdila mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová.

„K porušení rozpočtové kázně dochází neoprávněným použitím peněžitých prostředků, nebo zadržením prostředků ze státního rozpočtu. V případě, že by se prokázalo porušení rozpočtové kázně, přistoupil by finanční úřad k vyměření odvodu a případně také penále za její porušení,“ říká Mašátová.

Hospodaření úřadu v minulosti kritizoval mimo jiné kontrolní výbor sněmovny. Dvakrát po sobě nedoporučil schválit jeho rozpočet s tím, že některé náklady jsou nadhodnocené.

„Je mimořádně pikantní, že úřad pro dohled nad politickými stranami má obrovské problémy s kompetencí ve vlastním hospodaření. Panu předsedovi bych doporučil, aby si na to najal někoho, kdo to umí,“ říká Miroslav Kalousek, který je mimo jiné i člen kontrolního výboru.

V roce 2018 úřad ze svého 35 milionového rozpočtu nezvládl vyčerpat zhruba 8 milionů korun. Předsedu Weise kritizovala v minulosti například organizace Transparency International, podle které svou roli nezvládá a vyzvala k jeho nahrazení. Weis kritiku odmítl.