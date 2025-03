Vojtěchův návrat potvrzen. Exministr půjde do voleb a je opět kandidátem ANO na ministra zdravotnictví

„Jako posila z NHL před mistrovstvím světa.“ Tak o návratu Adama Vojtěcha do české politiky mluví stínový premiér ANO Karel Havlíček. Dvojnásobného ministra zdravotnictví a nynějšího velvyslance ve Finsku ke comebacku přiměli Andrej Babiš a Karel Havlíček, jak potvrdil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál druhý jmenovaný. Praha/České Budějovice 6:20 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zdravotnictví a současný český vylvyslenec ve Finsku Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O návratu dvojnásobného exministra Vojtěcha se začalo mluvit letos v lednu, kdy Babiš pro CNN Prima News řekl, že by ocenil, kdyby kandidovali někteří z bývalých ministrů jeho vlády. Ať už Robert Plaga, tak i právě Adam Vojtěch, kterého přesvědčoval.

Zkraje března pak v rozhovoru pro Deník.cz Babiš řekl, že je kandidatura Vojtěcha na dobré cestě. „Myslím, že to nějak dopadne. Doufejme,“ řekl s tím, že ho považuje za skvělého ministra zdravotnictví, který by hnutí ANO mohl přinést hlasy.

Předseda stínové vlády a 1. místopředseda ANO Karel Havlíček nyní pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál potvrdil, že se Vojtěcha definitivně podařilo přemluvit, aby se do politiky vrátil. Opět je zdravotnickým expertem hnutí ANO a povede jej i do sněmovních voleb jako lídr kandidátky v jižních Čechách.

„Ano, Adama Vojtěcha jsme přemluvili k návratu. Do voleb půjde jako lídr v jižních Čechách, ještě ale musí projít všemi stranickými orgány. Ale předpokládejme, že to tak bude,“ uvedl Havlíček. V minulých sněmovních volbách byl na jih Čech „odsunut“ Richard Brabec, který by se ale měl vrátit do svého Ústeckého kraje. Vojtěcha ještě musí potvrdit krajské struktury a celostátní předsednictvo, to by však v rámci hnutí ANO měla být formalita.

Vojtěch ohledně svého návratu dál drží bobříka mlčení, což souvisí i s jeho velvyslaneckým postem. Podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu nakonec svolil po diskusích, které vedl s Babišem i Havlíčkem.

Jako posily z NHL

Vojtěch nefiguruje ve stínové vládě hnutí ANO, s blížícími se sněmovními volbami a odchodem části politiků do Evropského parlamentu či na hejtmanské pozice ale řady svých ministerských uchazečů ANO rozšiřuje.

„Na některé pozice už máme dva lidi, například na školství máme Roberta Plagu a Janu Berkovcovou nebo na zdravotnictví Adama Vojtěcha a Kamala Farhana. Na některé pozice máme dva, někde i tři potenciální kandidáty a nakonec se budeme snažit vybrat ty nejlepší,“ přibližuje Havlíček.

Právě případy Plagy a Vojtěcha, kteří už za ANO ministry byli, ukazují, jak Babiš a spol. touží po zkušených politicích, kterými by mohlo ANO ilustrovat kompetenci k řízení jednotlivých resortů.

„Říkám jim ‚krajánci‘. Jsou to lidé, kteří měli jiná angažmá a nemohli aktivně vystupovat v roli oponentů této vlády, ale s blížícími volbami se vrací. Je to, jako když během sezony objezdí regionální turnaje velmi dobří hokejisté, ale s blížícím se mistrovstvím světa přijedou posily z NHL. To neznamená, že ti na pozicích stínových ministrů by byli rázem odstaveni, odpracovali si to a budou na dobrých místech na kandidátkách a můžou získat významné pozice třeba ve Sněmovně,“ používá hokejovou paralelu Havlíček.

Ministerský rekordman

Českobudějovický rodák Adam Vojtěch patří k velkým oblíbencům Andreje Babiše. Do politiky vstoupil v červnu 2014 jako tajemník na ministerstvu financí tehdy vedeném právě šéfem hnutí ANO, byl i členem několika dozorčích a správních rad nebo členem představenstva společnosti Thermal-F, která provozuje karlovarský hotel Thermal.

Ve sněmovních volbách 2017 kandidoval jako nestraník za ANO na třetím místě v Jihočeském kraji a stal se poslancem a poté i ministrem zdravotnictví nejprve v první Babišově menšinové vládě a poté i v menšinovém koaličním kabinetu s ČSSD.

V letech 2012–2018 byl formálně členem ODS, od roku 2014 měl ale členství pozastaveno.

Resort zdravotnictví Vojtěch řídil i během první fáze pandemie covidu-19, opozice opakovaně vyzývala k jeho odchodu kvůli údajně nezvládnutému řízení epidemie.

V září 2020 na ministerský post rezignoval, do funkce se ale v květnu 2021 vrátil, dokončil volební období a stal se nejdéle sloužícím českým ministrem zdravotnictví. V tomto ohledu ho ovšem může překonat současný šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09), kterému k rekordu chybí 30 dní.

Od února 2022 je Vojtěch velvyslancem ve Finsku.

Ministři zdravotnictví za vlády ANO

Adam Vojtěch – 13. prosince 2017–21. září 2020

Roman Prymula – 21. září 2020–29. října 2020

Jan Blatný – 29. října 2020–7. dubna 2021

Petr Arenberger – 7. dubna 2021–25. května 2021

Adam Vojtěch – 26. května 2021–17. prosince 2021