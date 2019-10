Začaly námluvy? Místopředseda hnutí ANO Vokřál to popírá. Na směnu Trikolóry byl, protože je z Brna

Není to tak dávno, konkrétně 28. září 2019, co proběhl ustavující sněm nového hnutí Trikolóra. Podle očekávání byl předsedou zvolený Václav Klaus mladší, co se ale nečekalo, byla účast bývalého brněnského primátora a místopředsedy hnutí ANO Petra Vokřála. Interview Plus Praha 15:41 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl ve Spojených státech, na sněm hnutí Trikolóra proto vyrazil Petr Vokřál. | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Není tak neobvyklé, že se političtí konkurenti tu a tam zúčastní sněmu druhé strany. Byl to ustavující sněm, tak nás zajímalo, s jakými tezemi nebo pilíři Trikolóra do svého fungování vstoupí,“ vysvětluje Vokřál v Interview Plus svou účast.

„Uvidíme, jak bude své teze prosazovat, jakou bude postupně získávat podporu, jestli ji vůbec získá a jestli se tam začne (nebo nezačne) vytvářet případný potenciál pro jakoukoli spolupráci. A to nechci spekulovat, jestli s ANO, nebo s jakoukoli jinou stranou,“ dodává.

Na ustavující sněm byli prý pozváni i mnozí další. Vokřál se potkal se zástupci SPD a četla se i zdravice předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Kdo vlastně rozhodl, že se za Trikolórou vydá právě Vokřál?

Padlo to na mě, jsem Brňák

„Premiér Andrej Babiš (ANO) byl zrovna na klimatické konferenci v Americe, tak to jednoduše padlo na mě… Mé osobní rozhodnutí to rozhodně nebylo, ale konzultoval jsem to s (Jaroslavem) Faltýnkem, a tak to padlo na mě. Jsem Brňák. Nevidím na své účasti nic překotného, až na to, že se mne od té chvíle řada lidí ptá, kdy vstoupím do Trikolóry. Chci to uvést na pravou míru – zůstávám členem ANO.“

Mohla by tedy být Trikolóra někdy v budoucnu možný například koaliční partner, a to nejen pro hnutí ANO? „Budeme všichni sledovat, kam směřuje. Některé věci jsou pro mne osobně obtížně představitelné. Jsem jednoznačně zastáncem evropského prostoru, mám řadu odlišných názorů na některé věci. Na druhou stranu – ekonomika postavená na inteligenci, na systému vzdělávání, to… se mi docela líbí. V tom má Trikolóra určitý potenciál,“ odpovídá.

Vokřálovi se prý líbí Klausem mladším navrhovaný systém vzdělávání, podpora inovativního průmyslu, sázka na budoucí inteligenci, která je prý i potenciálem rozvoje zaměstnanosti a celé ekonomiky.

Na otázku, jestli ale existuje strana nebo hnutí, které by ve svém politickém programu nemělo velmi podobná slova, odpovídá: „Jedna věc je to říkat, druhá realizovat. Teď i ta změna směrem ke claimu The Country for the Future (inovační strategie), které se teď velmi intenzivně věnuje (ministr průmyslu a obchodu) Karel Havlíček a i sám premiér. To jsou kroky, kde by se to mohlo potkat.“

Předseda nového hnutí Trikolóra se nijak netají svou snahou získávat voliče i nějakým tím přeháněním nebo provokací. Jak se Vokřálovi líbí současný politický styl Trikolóry?

„Nejsem velkým zastáncem silných prohlášení, silných slov,“ odpovídá. „Na druhou stranu, je evidentní, že se nový subjekt musí nějak zviditelnit, vymezit. Zvlášť, když… se odštěpí od jedné ze standardních politických stran. Budeme to sledovat. Jestli to jsou silné výroky, které mají podtext vybudit pozornost veřejnosti, nebo… výroky, se kterými souhlasit nebudeme.“

ANO vs. Klaus mladší

Taky se mu ale po hodině a půl, co na sněmu nového hnutí strávil, stalo, že byl na facebooku nařčen z podpory pomalu profašistických záležitostí. „Musím říct, že od takového hodnocení se musím distancovat, ani to tak nevidím. Věřím, že se Trikolóra bude dál profilovat, otázkou je, jestli směrem, se kterým ANO bude mít společnou rovinu, nebo ne,“ odpovídá.

Václav Klaus mladší se opakovaně vyjadřuje silně kriticky k Evropské unii, na ustavujícím sněmu mluvil obdivně i o Nigelu Farageovi, britském politikovi, který byl jedním z hlavních zastánců odchodu Spojeného království z Unie.

„My máme jiný názor na Evropskou unii, jsme proevropské hnutí… Na druhou stranu, velmi úzce spolupracujeme se zeměmi Visegrádské čtyřky, kde rovněž zaznívají kritické hlasy vůči Unii. Kde ten limit bude, to se ukáže až v budoucnu, zároveň určitě neinklinujeme k Farageovi,“ dodává místopředseda ANO Petr Vokřál.

