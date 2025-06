Volba generálního ředitele ČT? ‚Frakce spolu válčí, kol může být nekonečně mnoho,‘ popisuje šéf rady

Radní České televize se ve středu ani napotřetí neshodli na novém generálním řediteli. Volbu nakonec odložili o týden. Sedmnáct členů rozhoduje mezi dvěma kandidáty – Milanem Fridrichem a Hynkem Chudárkem. A vítěz potřebuje deset hlasů. „Jednotlivé frakce tam spolu válčí, to je možná silné slovo, ale ten spor tam je,“ popisuje pro Radiožurnál předseda Rady ČT Karel Novák. Rozhovor Praha 15:44 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Rady ČT Karel Novák | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu budete opět vybírat mezi dvěma kandidáty, kteří postoupili. Je jasné, jak bude volba vypadat? Budou moci oba ještě vystoupit nebo odpovídat na otázky? Nebo kolik kol volby případně bude?

Zatím jsme nepočítali s tím, že by tam kandidáti vystoupili. Nicméně, je to na nás a na kandidátech, pro jaký postup se rozhodneme, respektive rada, která si to musí odhlasovat. Pokud jde o počet kol, pravidla jsme si schválili taková, že kol může být nekonečně mnoho.

Po třech kolech jste si odhlasovali odklad volby o týden. To je ale týden, kdy se bude tvrdě vyjednávat a také tlačit na jednotlivé radní a slibovat, v čem všem se jim může vyjít vstříc. Proč jste to neodložili třeba jen o den, aby ty tlaky byly co nejkratší?

Mám představu, že by to mohl být také čas, aby se ta situace zklidnila. To, čeho jsme teď svědky v přímém přenosu, neskutečně poškozuje Českou televizi. Jednotlivé frakce tam spolu válčí, to je možná silné slovo, ale ten spor tam je. Takže by to možná mohl být čas k tomu, abychom tu situaci zklidnili.

Na serveru Aktuálně.cz se objevila informace, že šéf divize zpravodajství Petr Mrzena před volbou rozesílal SMS některým radním s tím, že nemají volit Milana Fridricha. Mrzena to Radiožurnálu vysvětlil tak, že zatímco před volbou jim pan Fridrich řekl, že je s jejich prací spokojen a nechce nic měnit, na radě pak mluvil o nedůvěryhodném zpravodajství a obměně vedení, ale vzápětí prý do redakce napsal, že šlo jen o hru před radními. Podle Mrzeny jde o neúctu k práci zpravodajství, radním, volbě a celé instituci, a proto jako jeden z kandidátů na ředitele svůj názor napsal několika radním. Předpokládám, že pan Mrzena není jediný člověk, který radním doporučuje, jak mají volit – není to konkláve, kde kardinálové nemají mobily…

To, co jste popsala, je přesně to, o čem mluvím. Chci využít tento týden na to, aby se ta situace zklidnila. Není to černobílé, ale k těm SMS dojít nemělo.

Ale neříkáte, že vám nikdo nepíše nebo neradí?

Píšu si s milionem lidí. Jestli si někdo myslí, že zamykám mobil, abych ho ten týden neviděl, tak to tak není. Jedná se, pořád se jedná. Ale chci využít ten čas, aby se ta situace zklidnila.

Vidím i sociální sítě redaktorů České televize, cítí se poškozeni určitými výroky. Ta situace není dobrá, ale třeba se to nepovede, třeba je to můj naivní sen.

Stejně jako jsme si na začátku volby říkali, že bychom měli zvolit 12 ku 5, aby to nebylo jednoznačné, ale teď je to 8, 8, 1. Ať bude zvolený kdokoli v této konstelaci, tak ta druhá část rady může dotyčného ostřelovat. Stejně jako se předtím ostřeloval Jan Souček.

Řekl jste, že se vám nelíbí, že členové, kteří tyto SMS dostali, to zveřejňují. Není ale také problém, že k volbě se takhle vyjadřuje přímo šéf zpravodajství ČT?

Je, samozřejmě, že k těm SMS nemělo dojít. Je to nevhodné, ano.

Je vidět, že rada je rozdělená, oba kandidáti získali střídavě 8 a 9 hlasů. Řekl jste, že v radě existují tři skupiny. Je jasné, že dvě mají své kandidáty, jak to má ta třetí skupina?

Dobrá otázka. Nemůžu tohle říkat v přímém přenosu, jak to tam probíhá.

Dá se říct, že je to skupina, která asi rozhodne?

Je to spíš skupina, která rozhodne, ale můžou se skupiny domluvit mezi sebou, aniž by to věděla ta třetí. Těch možností je samozřejmě víc.

Při výběru pětice kandidátů do užšího kola byli pro členy rady přijatelní oba. Hynek Chudárek dokonce získal hlas všech členů rady, Milan Fridrich deset a teď najednou se 10 hlasů nenajde ani pro jednoho z nich. Proč se podle vás rada nebyla schopná shodnout?

Já bych si tam například představoval ještě o jednoho kandidáta navíc a nemuselo k tomuto dojít. Vím, je to na hlasování radních, ale tohle možná zapříčinilo tu současnou situaci.

Ale co rozdělilo radu tak ostře? Byly to jejich projevy, otázky? Vidíte tam tu chvíli, kdy vzniklo rozdělení rady?

Ne, to nedokážu popsat. Byl to vývoj za celou volbu. Nebyl to jeden konkrétní moment.

