Vybírat z těchto jmen, to nemůže dobře dopadnout, komentuje Blažek seznam kandidátů do Rady ČT

„Být Andrejem Babišem, tak bych volbu zrušil, protože vybírat z těchto jmen, to nemůže dobře dopadnout,“ komentoval poslanec Pavel Blažek (ODS) a člen volebního výboru čtvrteční výběr dvanácti kandidátů do Rady ČT, kam se protlačili především kritici chodu televize. Je ohrožena pozice ředitele České televize Petra Dvořáka? „Nemyslím si, že by tohle bylo na pořadu dne,“ tvrdil v anketě serveru iROZHLAS.cz poslanec ANO Stanislav Berkovec. Praha 6:45 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi dvanácti kandidáty jsou především kritici České televize | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do užšího výběru kandidátů na místo v Radě České televize se dostala především řada kritiků veřejnoprávního vysílání. Podle opozičních poslanců se projevila snaha zasáhnout do podoby vysílání České televize. „Bojím se, že strany ANO, KSČM a SPD mají dohodu ve jménech, které volily. O odbornost až tolik nešlo,“ uvedl Tomáš Martínek (Piráti). S ním souhlasili například poslanci Petr Gazdík (STAN) nebo Pavel Blažek (ODS).

Server iROZHLAS.cz pátral mezi členy volebního výboru Poslanecké sněmovny po důvodech jejich hlasování.

Mezi regulačním orgánem veřejnoprávního média a generálním ředitelem televize Petrem Dvořákem panuje v posledních měsících napjatá atmosféra. Opozice tvrdí, že odstranění generálního ředitele Petra Dvořáka má být cílem nově doplněné Rady České televize.

Užší výběr kandidátů Karel Novák Jefim Fištejn Jiří Grund Jaroslav Kravka Pavel Černocký Zdeněk Pernes Daniel Váňa Radek Žádník Petr Brozda Pavel Černý Jiří Kratochvíl Milada Richterová

S nejvíce hlasy postoupil bývalý šéfredaktor a šéfeditor zpravodajství České televize Karel Novák, který se netají svou kritikou k vedení České televize. Třináct hlasů z 18 možných obdržel bývalý šéfredaktor Lidových novin Jefim Fištejn, který je znám dlouholetým redakčním působením v Rádiu Svobodná Evropa a v posledních letech silně „protrumpovským“ viděním světa.

Následoval ho výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund, který působil v Microsoftu, Českých radiokomunikacích a na ministerstvu obrany. Zvolený dramaturg Jaroslav Kravka zase kritizuje vysílání televize v době koronaviru a absenci pozitivních zpráv.

Rozruch během slyšení kandidátů vyvolal Zdeněk Pernes, který přiznal, že toho o kontrolním orgánu České televize až tolik neví. I přesto mezi dvanáct vybraných postoupil. „Zrovna například pana Pernese bych se i přes kritiku zastal, protože prokázal lidskost. Musím ale uznat, že jeho projev byl dost překvapivý,” vysvětloval poslanec Stanislav Berkovec (ANO).

Mezi dvanáctku kandidátů se naopak nedostali renomovaní odborníci, jako je například předseda Syndikátů novinářů České republiky Adam Černý, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Ivana Janů nebo děkan Fakulty sociálních věd Jakub Končelík.

„Kdyby v radě bylo právní zastoupení, tak by to bylo jistě dobře. Mně se osobně líbil pan Man, ale ten se bohužel do výběru nedostal a já s jedním hlasem z osmnácti více nezmůžu,“ tvrdil Berkovec.

Kandidáti do Rady České televize se představili ve sněmovně. Mluvili především o hospodaření televize Číst článek

Výsledná dvanáctka po zúžení se nelíbí STAN a Pirátům. „Přijde mi škoda, že například pan Končelík se do užší nominace nedostal. Takových jmen je tam více. Rada České televize by se měla volit jinak, protože poté to takto dopadá,“ kritizoval Gazdík.

Ke změně atmosféry v Radě České televize došlo především v loňském roce po nástupu ekonomky Hany Lipovské, šachového novináře a současného předsedy Rady ČT Pavla Matochy a moderátora Luboše Veselého. „Beru to tak, že si někteří radní chtěli vytvořit formální předpoklady pro moje odvolání. Byli osloveni lidé, jestli by to po mně nechtěli převzít,“ prohlásil ředitel ČT Petr Dvořák v rozhovoru pro Respekt.

Poslanec Martin Kolovratník z ANO ale tvrdí, že o Dvořákovo odvolání nejde. „Nesetkal jsem se ani s náznakem sebemenšího tlaku, aby někdo jednal v zájmu odstranění generálního ředitele Petra Dvořáka. Tu obavu nemám,” odpověděl.

Server iROZHLAS.cz se vybraných poslanců a členů volebního výboru ptal na hodnocení zvolené dvanáctky kandidátů:

Lubomír Zaorálek (ČSSD):

„Jsem zklamán, že nepostoupili kandidáti, které jsme se rozhodli podporovat, jako byl například Petr Pospíchal, Ilja Racek, Jaromír Volek nebo Vladislav Dostál. Tento typ tajné volby ve sněmovně vyvolává pnutí už pravidelně a s blížícími se volbami jsou koaliční dohody stále obtížnější. Na výsledku této volby se, zdá se mi, podepsala i shoda ANO a ODS na některých kandidátech.

Mrzí mě, že nebude možné ve sněmovně dát hlas mediálním odborníkům. Mohla to být významná pomoc radě, aby se do budoucna vyhnula lapsům, kterých se v poslední době dopustila. Další vývoj situace se bude odvíjet také od konečného hlasování ve sněmovně. Není pravda, že z těch, co postoupili, tak není nikdo kompetentní.“

Nechci do sporu o Radě České televize vstupovat, ale jsem pro změnu volby, píše Babiš osobnostem Číst článek

Stanislav Berkovec (ANO):

„Nemyslím si, že v užším výběru nejsou mediální experti. Například paní Richterová, pan Fištejn se také nedá zpochybnit nebo Dan Váňa. Jako jedinec můžu mít radost, že se do výběru dostal například pan Fištejn, protože si ho jako odborníka velmi vážím a máme společné názory, bojujeme za společné ideály, ale to je můj osobní názor. Kdyby v radě bylo právní zastoupení, tak by to bylo jistě dobře. Mně se osobně líbil pan Man, ale ten se bohužel do výběru nedostal a já s jedním hlasem z osmnácti více nezmůžu.

Když je kandidát, který Českou televizi kritizuje, tak to nevnímám jako něco špatného. Formát tajné volby bych rozhodně zachoval. Pro nás je jediné kritérium to, zda kandidáti splnili všechny náležitosti výběru, které ukládá zákon. Zrovna například pana Pernese bych se i přes kritiku zastal, protože prokázal lidskost, ale musím uznat, že jeho projev byl překvapivý. O odvolání Dvořáka mluví jedině novináři. Vůbec si nemyslím, že by tohle bylo na pořadu dne.“

Lubomír Španěl (SPD):

„Za SPD jsme ve volebním výboru jen dva, takže musíme respektovat volbu ostatních. Na dvanáct míst bylo 56 uchazečů a to není lehké vybrat. Rada by měla být kontrolní orgán, který zastupuje lid a volba by měla být vyvážená.

Kvalitu veřejnoprávní televize nemůže ovlivnit výběr rady, ta kvalita je dána a zodpovídají za ní jiní lidé. Rada vlastně nemá žádné velké pravomoce. Jestli má dojít k odvolání Dvořáka? To už je vtípek, ne? Jak víte, tak rada ředitele odvolává a stát se může úplně všechno. Osobní názory vám nepovím, nemělo by to kouzlo tajné volby.“

Pavel Blažek (ODS):

„Na můj vkus koalice ANO, SPD a KSČM na sílu prosadila kandidáty, kteří jsou jejich. Po domluvě nevybrali nejlepší jména, naopak. Není k tomu co více říct. Být Andrejem Babišem, tak bych volbu zrušil, protože vybírat z těchto jmen, to nemůže dobře dopadnout. V tomto směru jinak nelze očekávat zkvalitnění rady, naopak.

Odvolání Dvořáka je cílem. Nikdo nemá mít svou pozici jistou, na věčné časy. Ale neslyšel jsem jediné jméno, aby otevřeně říkali, že Dvořák to dělá špatně. Chtějí dát pryč Dvořáka, aby si tam dostali někoho svého.“

Politici chtějí ovládnout Českou televizi, z rady cítím diletantství, říká její bývalý předseda Bednář Číst článek

Barbora Kořanová (ANO):

„Pokud někteří televizi kritizují konstruktivně, tak mají v radě své místo. Navíc pokud se většina výboru a případně i sněmovny domnívá, že Česká televize by měla projít určitými změnami, tak je legitimní, že se to na volbě do rady odrazí. Skutečně se nedomnívám, že v radě mají být pouze lidé, kteří ČT nekriticky opěvují. To, že má někdo praxi v médiích, jej nekvalifikuje k tomu, aby pracoval v radě. Někteří z těch rádoby odborníků navíc dlouhodobě prezentují jednostranné politické názory, osobně nevím, jak by pak pracovali v radě konstruktivně a objektivně.

Osobně se nedomnívám, že by bylo odvolání pana Dvořáka na stole, jak všude teď zaznívá, i z jeho úst. Hlavně by to nebylo v této době moudré a rada by takový krok musela velmi detailně obhájit.

Obsah ovlivňují především zaměstnanci televize. Přijdou určitě nové nápady, nové podněty ke změnám a já věřím, že se to podaří přetavit v úspěch a televize bude v obecném měřítku pokračovat v dobré práci.“

Tomáš Martínek (Piráti):

„Netajím se říci, že jsem například volil pana Klímu nebo pana Volka, které považuji za kapacity v oboru a veřejně jsem to odtajnil. Bylo by fajn a fér, kdyby své volby zveřejnili i ostatní členové výboru. Je hezké, že se hájí tím, že volili kvalitní lidi, ale jak si to lidé mají ověřit. Doufám, že například pan Pavel Černocký do rady zvolen nebude. Bojím se, že strany ANO, KSČM a SPD mají dohodu ve jménech, které volily a o odbornost až tolik nešlo.

Funkci veřejnoprávní televize mohou ovlivnit v tom smyslu, že mohou jednat na základě zaujatosti, a ne objektivního faktu. To pak může vést k tomu, co se stalo například v Polsku nebo v Maďarsku. Z mého pohledu už si současná rada připravuje záminky, aby mohla vedení odvolat. Zatím ale není nic, co by k odvolání vedlo.“

Štefánik, Gajda i Čepička. Česká televize připravila dokumentární sérii o generálech Číst článek

Martin Kolovratník (ANO):

„Můj postoj k bližšímu výběru 12 členů je neutrální, nezaujatý. S mými preferencemi je konečný seznam v rozporu půl napůl. Pro mě je tam zhruba sedm jmen, která by splňovala ideál finalisty. Jména jako pan Končelík nebo Černý – bylo by to skvělé, ale byla to volba celé rady a nedá se s tím nic dělat.

Za sebe bych si dokázal představit, že by volba nebyla tajná. Poslanec má v obecné rovině umět argumentovat, jak volil. Například u pana Černockého považuji veřejná vystoupení za hodně hraniční a pro mě to rozhodně kandidát není. Nesetkal jsem se ani s náznakem sebemenšího tlaku, aby někdo jednal v zájmu odstranění generálního ředitele Petra Dvořáka. Za mě to tak rozhodně není. Tu obavu nemám.“

Petr Gazdík (STAN):

„Na základě té volby je evidentní, kdo ve výboru má většinu. Vzniklá koalice ANO, SPD a KSČM, která ignorovala mediální experty a šlo jí o stranické zájmy. Za mě je to čistě snaha ovládnout radu ČT. Přijde mi škoda, že například Končelík se do užší nominace nedostal. Těch jmen je tam více. Rada České televize by se měla volit jinak, protože poté to tak to dopadá.

Na kvalitě veřejnoprávní televize se to jistě podepíše. Jestli dojde k odvolání Petra Dvořáka, to netuším, ale je zjevné, že takto se vytváří pozice pro to, aby se něco takového stalo.“

Rada České televize Rada České televize má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Na zasedání 16.dubna by měla zvolit čtyři nové radní. Rada volí a odvolává generálního ředitele. Prostřednictvím její funkce veřejnost uplatňuje své právo na kontrolu veřejnoprávní televize. Současné složení rady: Pavel Matocha (předseda), Pavel Kysilka, Jiří Šlégr, Roman Bradáč, Martin Doktor, Vladimír Karmazín, René Kühn, Hana Lipovská, Tomáš Samek, Zdeněk Šarapatka, Lubomír Veselý. Mandát končí Jaroslavu Dědičovi, Jaroslavu Maxmiliánu Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi a Danielu Váňovi (ten jako jediný má šanci mandát obhájit).