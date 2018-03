Kdo se stane šéfem komise pro kontrolu GIBS? Ondráček kandiduje už potřetí

Poslanci znovu volí šéfa komise pro kontrolu činnosti GIBS. Kandidáti jsou tři - Zuzana Majerová Zahradníková z ODS, Mikuláš Ferjenčík z Pirátské strany a Zdeněk Ondráček z KSČM. Volba bude tajná. Ondráčka nezvolili poslanci do čela komise v prosinci ani v lednu - tehdy byl jediným kandidátem. Praha 7:13 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS zleva: Mikuláš Ferjenčík, Zuzana Majerová Zahradníková a Zdeněk Ondráček | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/Poslanecká sněmovna | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to rozhodnutí orgánů sněmovny nebo poslanců a já to respektuji. Pokud se náš politický klub rozhodne, že mám být znovu nominantem, budu respektovat jejich rozhodnutí. Je to vždycky tajná volba, takže můžete očekávat oba dva výsledky,“ řekl Zdeněk Ondráček v lednu.

Některým poslancům vadilo jeho působení za socialismu, kdy jako člen pohotovostního pluku zasahoval při protirežimních demonstracích. Ondráček má však nadále podporu KSČM. Ta jiného kandidáta nominovat nechce a ani nemůže. Ondráček je jejím jediným zástupcem v komisi, nejdříve by ho KSČM musela vyměnit.

Ondráček má nejvyšší bezpečnostní prověrku, tvrdí představitelé KSČM. Přišel o ni v roce 2015 Číst článek

Předseda volební komise Martin Kolovratník z hnutí ANO vysvětlil, co bude následovat, pokud nebude mít první kolo vítěze.

„Volby jsou vždy dvoukolové, to znamená, kdyby teoreticky v prvním kole žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů, tak probíhá druhé kolo, ze zákona do druhého kola postupují pouze dva, ten výběr by se zúžil tedy na dva. Já určitě se budu přimlouvat, aby případné druhé kolo proběhlo už v pátek,“ prozradil Radiožurnálu ve čtvrtek Kolovratník.

Pokud by se nakonec druhé kolo nekonalo v pátek, volit by poslanci znovu měli příští týden ve středu.