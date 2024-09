Volbami může zamíchat nízká účast, upozorňuje politolog Novotný a očekává ‚výprask‘ vládních stran

Na konci týdne se otevřou volební místnosti pro volby do krajů a třetiny Senátu. V místech zasažených povodněmi nabízejí pomoc s jejich zajištěním hasiči. Někteří politici by ale raději volby odložili na klidnější dobu. „Logisticky by to bylo velmi složité. Odhlédnu od toho, že by musel být vyhlášen nouzový stav, ale obě komory Parlamentu by musely odhlasovat zákon, který volby posune,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus politolog Lukáš Novotný. Praha 16:43 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Novotný, politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Že by povodně měly významný vliv na výsledek voleb, se politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nedomnívá. Snad s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde byly těžce postiženy vůbec nejchudší oblasti Bruntálska a Jesenicka.

„Vládní strany tam nejsou kdovíjak silné a ani nějaká návštěva ministra jim nejspíš nemůže pomoci. Karty jsou víceméně rozdány a klíčová bude třeba nižší volební účast, která může výsledky zamíchat,“ odhaduje.

Politické strany sice vesměs přerušily předvolební kampaň, ovšem neustala kritika vlády ze strany opozice.

„Týká se to třeba dostavby přehrady Nové Heřminovy a s ní spojeného liniového zákona. Nebo zda je v rozpočtu dostatečná rezerva na náhradu škod. To bude ještě zesilovat,“ říká s tím, že ANO bude akcentovat celostátní témata v duchu své kampaně, v níž slibuje vrátit lidem to, co jim vláda vzala.

Hejtmani v pozadí

Novotný poznamenává, že hlavní roli by v kampani přeci jen měli hrát spíše hejtmani. Podivuje se přitom nad tím, že šéfa svého kraje zná podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK jen polovina lidí.

Právě hejtmani podle něj mohou přispět ke zmírnění polarizace ve společnosti, která jim samotným nevyhovuje, protože komplikuje sestavování krajských koalic. Tam, kde nepůjde složit koalici bez vítězného hnutí ANO, se podle politologa pokusí racionálně spolupracovat.

„Existují už i kraje, kde si vládní strany zvykly na vládnutí s ANO. Například v Ústeckém kraji si vrabci štěbetají, že bude pokračovat stávající koalice, pokud jim to početně vyjde,“ naznačuje politolog.

Kromě vítězství hnutí ANO, které ovšem nemusí přinést zisk dalších hejtmanských postů, očekává Novotný „výprask“ vládních stran. Těm může pomoci nižší volební účast, pokud například k volbám přijdou disciplinovanější voliči ODS. Výhodné to může být i pro některé silné regionální osobnosti.

Novotný si všímá nervozity panující v SPD, na niž se tlačí mimoparlamentní subjekty jako Přísaha nebo Motoristé sobě.

„V kampani je vidět, že jsou hodně nervózní. Tomio Okamura si uvědomuje, že jde o významné volby. Ne snad, že by počítal se vstupem do krajských koalic, ale jde i o peníze do stranické pokladny,“ dodává.

