Senát: do druhého kola mají nejčastěji nakročeno ANO a STAN, těsný souboj svádějí Žantovský a Láska

První z celkem sedmadvaceti okrsků, kde se konalo první kolo senátních voleb, jsou téměř sečtené. Rozhodnuto je například v Praze 9, kde se za týden utkají ve druhém kole senátor David Smoljak (STAN) a vojenský historik Eduard Stehlík (za ODS). V Praze 5 spolu budou bojovat Michael Žantovský (za TOP 09) a senátor Václav Láska (SEN 21). Současný senátor za Děčín Zbyněk Linhart (za STAN) se pohybuje 50% hranicí a může tak být zvolen už v sobotu. Volby do Senátu Česko 16:30 3. 10. 2020 (Aktualizováno: 18:25 3. 10. 2020)

Po sečtení 90 procent senátních okrsků v sobotu postupovali do finále kandidáti ANO a Starostů v deseti obvodech. Adepti STAN a SLK vítězili v osmi z 27 obvodů, zástupci ANO ve třech. Kandidáti ODS byli na prvních dvou postupových místech v devíti obvodech, z toho v pěti na prvním místě. Zástupci KDU-ČSL se prosadili v šesti obvodech, v polovině z nich vítězili.

ČSSD, která obhajovala deset křesel, měla šanci znovu získat nejvýše polovinu z nich. Do finálového kola postupovali také tři kandidáti TOP 09, dva adepti Pirátů a oba senátoři z hnutí Senátor 21. KSČM, SDP ani Trikolóra se neprosadily.

Nynější poslankyně ODS Miroslava Němcová se ve volebním obvodu Praha 1 dlouho pohybovala těsně pod padesátiprocentní hranicí, nakonec ji ale zřejmě nepřekoná.

Příští týden se tak utká s někdejším rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Václavem Hamplem, který skončil na druhém místě s 20,49 procenty.

Poslankyně je z podpory voličů nadšená a doufá v ní i za týden. „Formalita to není nikdy. Žádný závod, když to vezmu sportovní terminologií, není formalitou a žádný správný sportovec nikdy neřekne, že už má vyhráno a naopak zmobilizuje všechny síly, aby skutečně do té cílové rovinky doběhl. Já tam ale bez té podpory hlasů a voličů nedoběhnu, tak moc prosím, aby mě podpořili," řekla Němcová.

Hampl není z výsledku překvapený, nicméně podotknul, že rozdíl čekal „trošku menší“. „Vsadím na to samé jako doteď. Mám pozitivní program a myslím si, že je potřeba voličům říkat zcela konkrétní věci, témata, jako je naše jasné a nekompromisní začlenění do Evropské unie, životní prostředí a klimatická krize, vzdělávání, nebo i problematičtější témata, jako je inkluze,“ popsal.

Pro zajímavost: poslední v tomto obvodě zůstal Václav Fischer (NEI), který se v srpnu 1999 stal senátorem už v prvním kole, když získal víc 71 procent hlasů. Pomohly mu k tomu mimo jiné i billboardy s nápisy jako „Homosexuál v Senátu? Proč ne. Václav Fischer do Senátu. Čtyřprocentní menšina“. Porazil tehdy mimo jiné i herečku Jiřinu Jiráskovou, která kandidovala za ODS.

Pražské obvody

O tom, kdo se za týden utká v druhém kole, je rozhodnuto v dalších třech pražských obvodech. V Praze 5 mezi ně patří překladatel, bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský (za TOP 09) a senátor Václav Láska (SEN 21). První jmenovaný získal 39,63 procenta hlasů, druhý 37,44 procenta.

„Těší mě, že jsme postoupili do druhého kola. Kandidovat v obvodě, kde kandiduje současný senátor, není nikdy jednoduché a my jsme věděli, že to nebude lehké a připravili jsme se na to a zatím se nám daří,“ řekl Žantovský novinářům ve volebním štábu TOP 09.

Do druhého kola se v Praze 5 naopak neprobojoval například ředitel nemocnice Motol a bývalý ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík (ČSSD).

V Praze 9 se o hlasy voličů znovu utkají senátor David Smoljak (STAN) a vojenský historik Eduard Stehlík (za ODS). Prvního jmenovaného podpořilo 42,87 procent voličů, druhého 30,19 procent. Porazili například biochemika Zdeňka Hostomského (ANK 2020) nebo Smoljakova bratra a herce Filipa (za PRO Zdraví).

Nynější senátora Smoljak považuje Stehlíka za „těžkého soupeře“. Stehlík vzkázal svým voličům, že „ještě neprohrál válku“.

Těsný souboj v Brně

A jaká je situace v mimopražských obvodech? Po sečtení poloviny okrsků vede například v senátním obvodu Žďár nad Sázavou Josef Klement (za KDU-ČSL). Následuje Michal Šmarda (ČSSD), třetí je Ivana Horká (za NeKa). Klement získal po sečtení téměř sto procent okrsků 31,13 procenta a Šmarda 25,35 procent.

Těsný souboj se vede v obvodu Brno-město. Na prvních třech pozicích spolu bojují ředitel brněnských fakultních nemocnic Roman Kraus (ODS), poslanec Karel Rais (za ANO) a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová (za Zelení). První jmenovaný se po sečtení devadesáti procent okrsků pohybuje nad 21 procenty hlasů, Šabatová získala už téměř 80 procent hlasů a Rais 16 procent.

Ani ne procento dělí i kandidáty v obvodu Uherské Hradiště. První je senátor a majitel skupiny herního průmyslu Synot Ivo Valenta (za Soukromníky), který spoluvlastní také firmu vydávající Parlamentní listy. O senátorské křeslo s ním za týden bude bojovat starosta Starého Města Josef Bazala (KDU-ČSL). Valenta má 31,43 procenta hlasů, Bazala 30,87 procenta hlasů.

Jediný přímý postup?

Nad padesátiprocentní hranici se zatím dostal jen senátor Zbyněk Linhart (za STAN), který kandiduje v Děčíně. S 53 procenty hlasů poráží například současného náměstka primátorky Děčína Jiřího Anděla (za ANO) nebo ředitele dětského domova Leoše Moravce (za SPD).

Senátor zároveň byl na sedmé příčce na kandidátce Starostů a nezávislých v krajských volbách. Získal ale nejvyšší počet preferenčních hlasů a tak se nejspíš dostane také do zastupitelstva v Ústeckém kraji. Starostové získali v kraji více než 11 procent hlasů, přeskočili je jen ODS a ANO.

Souboj o druhé kolo

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Přerov podle propočtů ČTK postoupili senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a politik Petr Vrána (ANO). Seitlová má nyní 27,23 procenta hlasů, druhý Vrána má 20,70 procenta hlasů. Neuspěli bývalý primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) a někdejší ministr dopravy Antonín Prachař (NK).

Vrána se v červnu kvůli kandidatuře do Senátu vzdal svého křesla ve sněmovně. „Nechci čekat až na volby do Senátu a složit mandát v případě úspěchu, ale považuji za fér, že pokud se na ten boj dám, abych se na něj soustředil,“ zdůvodnil tehdy své rozhodnutí. Zůstal nicméně zastupitelem Olomouckého kraje a v Přerově.

Prakticky rozhodnuto už je také v Pelhřimově. Za týden se tam střetnou bývalý předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a podnikatel Jaroslav Chalupský (Svobodní). V prvním kole získal Štěch 31,38 procent hlasů a jeho soupeř 23,28 procent hlasů.

Souboj o senátorské křeslo čeká v obvodu Olomouc starostu obce Náklo Marka Ošťádala (STAN) a náměstka hejtmana pro dopravu Jana Zahradníčka (ANO). Ošťádal také hraje v bigbítové kapele Stracené Ráj, která zpívá pouze v hanáčtině. V prvním kole letonších voleb pro něj hlasovalo víc než 26 procent lidí. Zahradníček je zároveň starostou Medlova a podpořilo ho 22,56 procent voličů.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Trutnov podle propočtů ČTK postoupili senátor Jan Sobotka (za STAN) a starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO). Sobotka má nyní 41,59 procenta hlasů, druhý Jarolím má 26,40 procenta hlasů. V obvodu Česká Lípa se utkají senátor Jiří Vosecký (SLK,STAN) a starosta Kravař Vít Vomáčka (za ODS). Vosecký má nyní 29,47 procenta hlasů, druhý Vomáčka má 15,46 procenta hlasů.

