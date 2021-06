Politolog Kopeček: Hnutí ANO sází na to, že volby nebudou o pandemii, Čapí hnízdo je neovlivní

Vláda ANO a ČSSD ustála další hlasování poslanců o nedůvěře. I kdyby se ale opozici podařilo vyslovit kabinetu nedůvěru, prezident Miloš Zeman by ji podle svých slov nechal dovládnout v demisi až do voleb. „Opozice dělá jen to, co jí Ústava dovoluje. Je to situace, která se v posledních dvaceti letech opakuje znovu a znovu,“ konstatuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus politolog Lubomír Kopeček. Interview Plus Praha 14:30 5. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zásadní vliv na volební preference podle Kopečka nebude mít případná obžaloba premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, mohla by ovšem výrazně omezit koaliční potenciál ANO | Foto: René Volfík, | Zdroj: iROZHLAS.cz | ©

Hlasování o nedůvěře vládě je pro opozici příležitostí se zviditelnit, protože mediální pozornost je upřena na vládu. I to je důvod, proč se v tomto volebním období konalo už třikrát.

Například v Německu, kde funguje takzvané konstruktivní vyjádření nedůvěry, je ale takové hlasování vzácností. Spolkový sněm totiž současně s vyslovením nedůvěry stávající vládě volí i nového kancléře.

Kopeček připomíná, že stejný princip chtěla v roce 2012 přijmout vláda Petra Nečase (ODS), ale tehdy opoziční ČSSD to odmítla.

„Zvýšilo by to stabilitu vládnutí v Česku. Když se podíváme, jak funguje sestavování koalic a jejich udržování, tak český ústavní systém by opravdu potřeboval určité zásahy, které by posílily jistotu vlády, že zůstane u moci. Dlouhodobě by to mělo nepochybně pozitivní efekt,“ míní politolog.

Odliv nespokojených

Podle průzkumu Eurobarometr Češi své vládě věří nejméně ze všech unijních zemí, důvěra v ni klesla ze 40 na 19 procent.

„Až do pandemie bylo vidět, že důvěra ve vládu není nijak dramaticky nízká. Jakmile přišla pandemie a hlavně druhá vlna na podzim, tak společnost začala vládu vidět podstatně kritičtěji. Lidé si promítli, co se dělo po vládních tiskových konferencích, a i sociální dopady vládních opatření musely vybudit obrovskou nespokojenost,“ komentuje Kopeček.

Nespokojenosti a naštvanosti lidí na politiku naopak využívá SPD Tomia Okamury a nové hnutí Roberta Šlachty Přísaha, k nimž přecházejí zejména bývalí voliči ANO. „Pokud se situace zlepší – a ona se zlepšuje –, řada z nich se může k ANO zase vrátit,“ podotýká politolog.

„ANO sází na to, že volby nebudou o pandemii a jejích důsledcích. Od března a dubna se jeho politici snaží mluvit o věcech, které s pandemií vůbec nesouvisí. Je to racionální taktika, může to trochu přehlušit vzpomínky, které jsou zatím poměrně silné,“ dodává.

Zásadní vliv na volební preference podle Kopečka nebude mít případná obžaloba premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, mohla by ovšem výrazně omezit koaliční potenciál hnutí.

Jak se aféra Dominika Feriho projeví na volebním výsledku koalice SPOLU? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.