Lidé si vybrali novou totalitu, míní Volný. Co říkají ostatní poražení ve sněmovních volbách?

Přísaha, ČSSD, KSČM, TSS a Volný blok. Ti v letošních sněmovních volbách nepřekročili magickou pětiprocentní hranici. Hned dvoje vedení stran ihned po zveřejnění téměř konečných výsledků ohlásilo rezignaci na své funkce. „Jsem zklamán, tohle jsem opravdu nečekal," komentoval svůj konec předseda KSČM Vojtěch Filip.

Přísaha (4,68 %)

K pětiprocentní hranici se z poražených stran dostalo nejblíže hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty. Přestože se do parlamentu nakonec nepodívá, lídra uskupení ale výsledek nerozladil. Spíš naopak.

„Já si myslím, že předběhnout tady staletý strany po osmi měsících fungování je úžasný,“ řekl v dobré náladě.

„Kdyby mi někdo řekl, že 240 tisíc lidí dá Přísaze svůj hlas, tak bych tomu nevěřil, než jsme do toho šli,“ doplnil.

ČSSD (4,65 %)

Česká strana sociálně demokratická neobhájila své poslanecké mandáty poprvé od vzniku samostatného Česka. Ve volbách ji podpořilo čtvrt milionů voličů, což jí stačilo pouze k zisku 4,65 % hlasů a nepřekročila tak potřebnou pětiprocentní hranici.

„Sociální demokracie zaplatila část ceny za účast ve vládě, jakkoliv jsme prosadili spoustu pozitivního. Už jsme nestihli trend otočit jako koaliční partneři z hnutí ANO, kteří asi také úplně nesplnili to, co očekávali. Celá vláda zaplatila za poslední rok, takhle to vidím já,“ uvedl před novináři předseda strany Jan Hamáček (rezignoval v 18.03).

Voliči dali podle Hamáčka najevo, že si přejí pravicovou vládu a levice ve sněmovně zastoupena nebude. „Mrzí mě to, nicméně je to rozhodnutí našich občanů,“ řekl.

KSČM (3,6 %)

Před branami Poslanecké sněmovny zůstala poprvé od roku 1921 i Komunistická strana Čech a Moravy. 193 tisíc hlasů jí stačilo pouze na 3,6 procenta odevzdaných hlasů.

Předseda strany Vojtěch Filip nezastíral své překvapení. „Jsem zklamán, tohle jsem opravdu nečekal. V Parlamentu nebude levice,“ komentoval Filip výsledky, které označil za „zdrcující porážku“. Následně k 23. říjnu rezignoval s celým výkonným výborem KSČM.

Marta Semelová (KSČM) se do sněmovny znova nepodívá | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

TSS (2,76 %)

Sázka na boj proti koronavirovým opatřením a prohlášení, že žádná pandemie nebyla, nevyšla uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Jejich stranu si vybralo pouze něco málo přes 148 tisíc voličů a v celkovém součtu tak získala 2,76 % hlasů.

„Lidé rozhodli, jak rozhodli,“ řekla Zuzana Majerová Zahradníková, podle které výsledek vypovídá i o TSS. „Možná jsme to měli jasněji komunikovat. Ale zcela jistě si nemyslím, že by pravicoví voliči vymizeli. Jen se nechali ošálit a hodili to jiným,“ hledala chyby.

Volný blok (1,33 %)

Ani na jeden a půl procentní hranici, která zaručuje stokorunu za každý hlas, se nedostalo hnutí Volný blok bývalého poslance z SPD Lubomíra Volného. Výsledek ho očividně nepotěšil.

„Připadám si jako Žid v Německu, když zvítězil Adolf Hitler, nebo jako demokrat v Československu, když zvítězil Klement Gottwald. Neočekával jsem, že 85 procent aktivních voličů podpoří covidovou mafii. A že budu chtít žít v tom, v čem žili poslední dva roky,“ okomentoval pro server iROZHLAS.cz.

Výsledky voleb ale nezpochybňuje. „Máme informace od našich komisařů. Prostě tak lidé hlasovali a dobrovolně si vybrali novou totalitu. Uvidíme, jak dlouho bude trvat,“ uvedl s tím, že se chystá na týdenní dovolenou. Pak bude pokračovat v aktivitách Volného bloku.

Zklamaná naopak nebyla kandidátka hnutí Hana Lipovská. „Jsem upřímně vděčná, že jsem se voleb mohla zúčastnit,“ řekla.