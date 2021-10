Průzkum Medianu: Prezident by měl podle 48 procent Čechů pověřit sestavením vlády vítěze voleb

Téměř polovina Čechů si myslí, že prezident Miloš Zeman by měl sestavením vlády pověřit vítěze voleb. A to bez ohledu na to, jestli je to strana nebo koalice. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se 12. a 13. října zúčastnilo 1027 respondentů. Praha 6:00 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na 48 procent dotázaných uvedlo, že vládu má sestavovat vítěz voleb, lhostejno jestli je to samostatná strana nebo koalice. Asi čtvrtina lidí by si přála, aby prezident ignoroval koalice a pověřil vítěznou stranu. Skoro pětina lidí by pak výběr nechala na prezidentovi.

Ignorování předvolebních koalic si přejí zejména lidé ve věku 60 a více let (34 %). Že by měl vybrat, koho uzná za vhodné, odpovídají častěji lidé, kteří mají jen základní nebo středoškolské vzdělání bez maturity (24 %). Vysokoškolsky vzdělání častěji uvádí, že by měl prezident pověřit toho, kdo získal nejvíce hlasů, ať už jde o stranu nebo o předvolební koalici stran (60 %).

Kdo má sestavovat vládu?

Podle ředitele agentury Median Přemysla Čecha, podobně dopadla dotazování i v srpnu a v září. Nyní po volbách se otázky zaměřily i na lídry stran a koalic.

„Padesát procent respondentů si přeje, aby prezident republiky pověřil sestavením nové vlády Petra Fialu (ODS),“ řekl Čech Radiožurnálu.

Mezi voliči Spolu je to podle něj 92 procent respondentů. Mezi studenty 73 procent, mezi vysokoškoláky 72 procent a mezi mladší věkovou kategorií 18 až 29 let je to 62 procent respondentů.

„Aby pověřil prezident republiky sestavením vlády Andreje Babiše (ANO), si přeje pouze 30 procent respondentů,“ dodal.

Aby byl jejich předseda hnutí pověřen sestavením vlády, si podle něj přeje 78 procent voličů ANO. Ve větší míře si to ještě přejí starší lidé ve věku 60 let. A lidé se základním vzděláním si to přejí ve 37 procentech respondentů.

Podle třetiny dotázaných by měla vzniknout vláda koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se Starosty. Pětina lidí si myslí, že vládu by měla utvořit jen koalice Spolu se Starosty.

Na 19 % dotázaných označilo jako nejlepší variantu vládu sestavenou uskupením Spolu a hnutím ANO. „Mezi voliči ANO je tato varianta preferovaná ve 34 procentech případů. A mezi voliči ve věku 30 až 44 let ve 23 procentech případů. Pro variantu ANO,“ doplňuje Čech.

Průzkumu se ve dnech 12. a 13. října 2021 zúčastnilo 1027 respondentů ve věku nad 18 let. Vzorek je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce, ekonomického statusu a výsledků letošních voleb do Poslanecké sněmovny (dovážení dat).

Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů, a až +/- 3,5 procentního bodu u postojů, které zastává 50 % respondentů.