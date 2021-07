Sněmovní strany za 7 měsíců předvolební kampaně utratily 140 milionů korun. Nejvíc SPD a Spolu

Už od začátku letošního roku musí politické strany na svých transparentních účtech zveřejňovat veškeré výdaje na volební kampaň. Podle zákona může každá z nich utratit maximálně devadesát milionů korun. Dosud sněmovní strany zaplatily za billboardy, volební noviny nebo reklamu na sociálních sítích dohromady zhruba 140 milionů, zjistil Radiožurnál. Nejvíc zatím SPD a koalice Spolu. Naopak vládní strany chtějí přípravu na volby gradovat až od září. Praha 11:11 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosud sněmovní strany zaplatily za billboardy, volební noviny nebo reklamu na sociálních sítích dohromady zhruba 140 milionů. Z toho nejvíc SPD a koalice Spolu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oficiální předvolební období je tentokrát mimořádně dlouhé, protože prezident Miloš Zeman vyhlásil termín voleb celých devět měsíců před jejich konáním.

Sněmovní strany za sedm měsíců předvolební kampaně utratily 140 milionů korun.

„Tu knížku dostanete samozřejmě zdarma. Je to náklad kampaně hnutí ANO. Bude to transparentní, když to zaplatíme a přijde faktura. A já rád se s vámi setkám a podepíšu ji,“ propagoval v polovině července na facebooku svoji novou knihu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Vyjít má celkem 330 tisíc výtisků, které budou zástupci hnutí ANO mimo jiné rozdávat lidem na předvolebních mítincích. Za vydání knihy strana zaplatí pět a půl milionu korun.

Tento výdaj se ale podle volebního manažera hnutí, poslance Jana Richtera na volebním účtu objeví až v příštích týdnech. Celkem zatím hnutí ANO za kampaň utratilo 10 milionů.

„Jsou to ale většinou zálohové platby, protože nemáme nic uzavřeného. Máme poptané billboardy a zazálohované. Směřujeme to až na září. Standardně jdeme formou billboardů, dali jsme do tisku další knihu, kontaktní kampaň,“ uvedl Richter pro Radiožurnál.

SPD a Spolu

Hnutí ANO plánuje kampaň výrazně zintenzivnit od září podobně jako další vládní strana – ČSSD. Sociální demokracie zatím utratila necelých patnáct milionů korun. A celkem se strana chce vejít do rozpočtu ve výši dvaceti milionů korun. Nevyčerpala by tak ani čtvrtinu zákonného limitu.

Při zemi se zatím s výdaji na kampaň drží i KSČM, která utratila pět milionů. Naopak opoziční strany do kampaně investují výrazně už nyní. Nejvíce SPD, která dosud zaplatila 39 milionů, z toho zhruba 20 milionů za billboardy.

Následuje koalice Spolu s dosavadními výdaji zhruba 38 milionů korun. Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury ale mimořádně dlouhá doba na předvolební kampaně nahrává vládním stranám.

„Vládní strany se tváří, že kampaň nedělají, ale dělají ji za státní peníze tím, že prezentují výsledky vlády, tiskové konference. Výjezdy ministrů v těchto týdnech jsou bezesporu součástí kampaně, nicméně oni se tváří, že je to běžná agenda členů vlády,“ řekl Stanjura.

Piráti a STAN

Podobný názor má i pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, který má na starosti kampaň koalice Pirátů a STAN. Ta zatím stála bezmála 25 milionů korun. Ferjenčík připomíná, že je nutné do devadesátimilionového limitu započítat i nefinanční pomoc příznivců.

„Očekáváme tisíce lidí, kteří si pověsí naše bannery na ploty a balkony. Samozřejmě všechny tyhle nefinanční dary také vykazujeme. Takže započítání outdoorové reklamy, kterou si dobrovolně vyvěsí lidé, bude významná částka, která nás dostává blízko limitu,“ popsal Ferjenčík.

Podle analytika organizace Transparency International Ondřeje Calka by politické strany měly dobrovolně zveřejňovat i údaje o kampaních, které nevyžaduje zákon, což se zatím neděje.

„Strany se moc nenamáhají zveřejňovat dopředu, jak budou vypadat jejich rozpočty, za co přesně budou v kampani utrácet. Nenamáhají se moc zveřejňovat informace o tom, kdo za těmi kampaněmi stojí. Neuvádějí dopředu, kdo budou subdodavatelé těch kampaní. Jsou tam výjimky, třeba Pirátská strana se tradičně snaží mít vysoký standard, ale obecněji to zatím není nic moc,“ popsal.

Předvolební kampaně stran Transparency International průběžně analyzuje a výsledky zveřejňuje na webu Transparentní volby.