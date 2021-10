Stát letos zaplatí úspěšné koalici Spolu 149 milionů. Na peníze dosáhne i Přísaha a Trikolora

Účast ve volbách není pouze příležitostí získat čtyřletý mandát ve sněmovně, je možnou zároveň cestou k finančnímu zisku do stranické pokladny. Uskupení, která při volebním klání obdrží alespoň 1,5 procenta hlasů, mají nárok na sto korun za hlas. Letos tak uspělo osm politických subjektů, které se účastnily letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Praha 0:13 10. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězná koalice Spolu, kterou tvoří uskupení ODS, KDU-ČSL a TOP 09, dostane přes 149 milionů korun. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stát letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách zhruba 515 milionů korun. Vítězná koalice Spolu, kterou tvoří strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09, dostane přes 149 milionů korun.

Hnutí ANO, které se umístilo hned za volebním lídrem, může počítat s o tři miliony nižší částkou. Piráti a STAN, kteří si v těchto volbách odnesli 15,62 procent hlasů, získají 84 milionů korun a SPD Tomia Okamury 51 milionů korun.

Peníze si rozdělí i strany která se do Sněmovny nedostaly. Přísaha Róberta Šlachty získá 25 milionů korun, stejně jako ČSSD. Na KSČM připadá 19 milionů korun.

Poslední v řadě je uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS), které obdrželo 2,76 procent hlasů. Tomu náleží 15 milionů korun.

Za mandáty budou dostávat peníze jen ti, kteří se do sněmovny dostali. Pro ANO to bude 64,8 milionu korun ročně místo nynějších 70,2 milionu. Spolu obdrží 63,9 milionu korun, dosud měly strany sdružené v této koalici dohromady 37,8 milionu korun. Koalice Pirátů se STAN bude inkasovat 33,3 milionu korun, po minulých volbách to bylo 25,2 milionu korun za rok. Hnutí SPD klesne roční příspěvek z 19,8 milionu na 18 milionů korun korun.