STEM: ANO zastavilo propad, volby by vyhrálo. Piráti se STAN ztratili část podpory

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo vládní hnutí ANO s 26,7 procenta hlasů před Piráty a STAN s 24,1 procenta a koalicí Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle volebního modelu agentury STEM by se přes pět procent potřebných pro vstup do sněmovny dostala také SPD, ČSSD, KSČM a Přísaha. Podobně jako většina dalších modelů z poslední doby ukazuje, že ANO v pozici lídra vystřídalo koalici Pirátů a STAN. Praha 14:59 7. 7. 2021 (Aktualizováno: 15:16 7. 7. 2021)

„Na prahu období klidu a letních dovolených, ve chvíli ústupu koronavirové pandemie a rozvolňování souvisejících opatření se zastavuje propad hlavní vládní strany a růst podpory novým koalicím není zaručen,“ uvedli autoři průzkumu. Koalice Spolu podle nich zvolna roste a protestní hlasy se koncentrují v podpoře SPD. „Mezi menšími stranami dále roste hnutí Přísaha Roberta Šlachty. ČSSD a KSČM naopak oslabují,“ dodali.

Podpora ANO se na červnových 26,7 procenta zvýšila z 24 procent v dubnovém volebním modelu STEM. Koalice Pirátů a STAN si naproti tomu z dubnových 27,9 procenta pohoršila téměř o čtyři procentní body. Koalice Spolu se posunula z dubnových 16,6 procenta na 17,4 procenta v červnu.

SPD se podpora proti dubnu snížila téměř o dva procentní body na 10,9 procenta. Sociálním demokratům i komunistům červnový model přisoudil 5,5 procenta, v dubnu měla ČSSD sedm procent a KSČM 5,2 procenta. Přísaha si podle STEM polepšila víc než dvojnásobně z dubnových 2,4 procenta na 5,1 procenta v červnu.

STEM vzhledem k tomu, že řada lidí na spontánní otázku nejmenuje jako svého favorita některou z koalic, ale jejich členské strany, zveřejňuje také volební model pro strany samostatně. ANO by podle něj mělo 27 procent hlasů, Piráti 15,5 procenta, SPD by dostala 11,1 procenta a ODS by brala 10,9 procenta. Starostové by získali 8,7 procenta, komunisté 5,6 procenta a sociální demokraté 5,4 procenta. Podpora Přísahy by byla i ve stranickém modelu pětiprocentní.

Výzkum agentury STEM byl proveden ve dnech 21. až 29. června 2021 mezi lidmi staršími 18 let. Celkem odpovídalo 1010 respondentů. Statistická chyba činí kolem plus minus jednoho procentního bodu u nejmenších stran, u větších stran je kolem plus minus tří procentních bodů.

