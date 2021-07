Politolog Kopeček: Je vidět propad důvěry v Babiše. To je významnější, než kolik má ANO v průzkumech

Do voleb zbývá necelých sto dnů – 8. a 9. října Češi rozhodnou o tom, kdo zasedne ve sněmovně. Český rozhlas nechal zpracovat průzkum, podle kterého se k volbách chystá 66 procent voličů. Politolog Lubomír Kopeček nicméně upozorňuje, že – ač nepřímo – koronavirus volební témata ovlivnil zásadně. „Stav zdravotnictví i bezpečnosti s ním souvisí. A stav veřejných financí vlastně taky,“ říká politolog Kopeček. Speciál Praha 20:12 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš při jednání v Poslanecké sněmovně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Situace je pochopitelně úplně jiná, než byla u posledních voleb – výrazně se projevuje celková nálada ve společnosti v souvislosti s řešením koronavirové krize. A do toho se promítají postoje, podle kterých se lidé budou rozhodovat,“ shrnuje autor průzkumu a ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Na miskách vah nerozhodnutých voličů se pravděpodobně objeví témata jako stav zdravotnictví, veřejných financí, bezpečnost občanů nebo životní úroveň, ukazují data.

„Osobně mě ale trochu překvapilo, že téma covidu-19, které já osobně považuji za to nejkritičtější, se dostalo až na jedenáctou příčku ze třinácti,“ přiznává ředitel Medianu.

Politolog Lubomír Kopeček nicméně upozorňuje, že – ač nepřímo – koronavirus volební témata ovlivnil zásadně: „Stav zdravotnictví i bezpečnosti s ním souvisí. A stav veřejných financí vlastně taky.“

Na výzkumu je vidět, že ve voličích obavy z ustupující pandemie zůstaly. „Je otázka, co se s tím stane v příštích třech měsících,“ poznamenává politolog s odkazem na vývoj šíření nákazy v posledních dnech. „Aniž to chci přivolávat, tak v těch včerejších a předvčerejších číslech začínám tušit nějakou další vlnu.“

Hosty byli: Přemysl Čech, sociolog, ředitel agentury Median

Lubomír Kopeček, politolog

Petr Vokáč, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra

Jan Outlý, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran

Role důvěryhodnosti lídrů

Přemysl Čech připomíná, že více než tři měsíce před volbami je obtížné definitivně určit, kdo volby vyhraje nebo neprohraje. Sociolog soudí, že lidé v řadě případů nevědí, kdo jsou ti praví reprezentanti, kteří v politickém ringu zastávají jejich názory a postoje.

Pokud jde o předvolební preference, připomíná Lubomír Kopeček jiný nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, který se zaměřil na důvěru ve stranické představitele.

„Je vidět obrovský propad důvěry v Andreje Babiše (ANO). A to je možná mnohem signifikantnější, než kolik má teď hnutí ANO v průzkumech, protože to ukazuje, že ten potenciál růstu už není takový jako v letech 2016 a 2017,“ připomíná.

Právě důvěru v lídry politických stran považuje Kopeček v letošních volbách za důležitější ukazatel než obsah volebních programů. „Lidé se řídí tím, co se o stranách dozví, ale ne z programu, nýbrž z toho, co se dostane do kampaně,“ míní a vysvětluje:

„Společnost má z různých důvodů a různým způsobem strach. A ten je větší než před čtyřmi lety. A v tomto kontexu je strašně důležité, jak jsou důvěryhodní lídři.“