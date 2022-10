Starostové budou jednat s pražskou koalicí Spolu. Mohla by vzniknout spolupráce na vládním půdorysu

Kojenecké ústavy v posledních čtyřech letech přišly téměř o 70 procent dětí, nahrazuje je pěstounská péče

Počet dětí v kojeneckých ústavech by se mohl dostat na nulu už v roce 2024. Do tří let navíc bude umisťování těch nejmladších dětí do ústavů zakázané úplně, nařizuje to loni schválená novela zákona.