Ztráta stovek zastupitelů. Sociální demokraté a KSČM ve volbách propadly

Komunisti znovu propadli. Stejně jako loni ve sněmovních se jim ani letos nedařilo v komunálních a senátních volbách. KSČM ztratila zastupitelská křesla třeba ve svých tradičních baštách na severu Moravy a nebude mít ani jednoho senátora.

Další ČSSD se dařilo o něco lépe. Do druhého kola senátních voleb postoupili tři lidé, kteří za stranu nebo s její podporou kandidovali.

ČSSD bude mít nejspíš i své starosty v Bohumíně, nebo v Novém městě na Moravě, kde kandidátku s názvem Lepší město vedl sám předseda strany Michal Šmarda. Podle něj kompletní výsledky sociálních demokratů zkresluje právě to, že někde strana kandidovala v koalici.

„Je to právě výsledek strategie spojování se s jinými subjekty. Například náš velký úspěch u nás ve městě není započítán ve vaší tabulce, protože jsme vytvořili koaliční kandidátku,“ řekl Šmarda Českému rozhlasu.

Úspěch měl i dosavadní starosta Náchoda, sociální demokrat Jan Birke, který ale nekandidoval pod hlavičkou ČSSD. Kvůli volbám vytvořil svou vlastní kandidátku – Jan Birke pro Náchod. Získal téměř 40 procent hlasů.

„Získání 40 procent je v této době říše snů. Takže je to obrovský úspěch nejen pro mě, ale i pro kolegy, se kterými jsem do toho šel. Dal jsem do toho svoje vlastní jméno a vyšlo to. Hrál jsem úplně o všechno a vyšlo to, takže za mě obrovská satisfakce a neuvěřitelné štěstí,“ řekl Birke.

Třeba v Karviné ale měla úspěch samostatná kandidátka ČSSD. Sociální demokraté tam získali v 41 členném zastupitelstvu 23 křesel. Lídr Jan Wolf po sečtení hlasů k tomu řekl:

„Byl jsem trochu zklamaný z toho, že to čelní představitelé ČSSD zabalili a šli do různých sdružení. Takže s novými záležitostmi dlouhodobě nesouhlasím. Šli jsme pod značkou a já jsem přesvědčený, že to není jenom o značce, ale i o lidech a o tom, jakou práci odvádí.“

Stovky ztracených postů

Naopak komunisté v těchto volbách s jistotou nezískají ani jednoho senátora. A stovky postů ztratily i v zastupitelstvech, shrnuje předsedkyně KSČM Kateřina Konečná:

„Mrzí mě okresní místa, kde jsme obrovsky ztratili. Z mého kraje Frýdku-Místku jsme se nedostali, a to byl okres, kde jsme vždycky měli velmi silné postavení. V Kroměříži nejsme, ve Vyškově, pak mě mrzí některá města, kde vidím, že kdyby došlo třeba ke spojení napříč politickými stranami, tak jsme to mohli udělat.“

Podle Konečné ale komunisté nemohli konkurovat drahým kampaním jiných stran. „S kampaní, která byla v řádu jednotek milionů, je těžké konkurovat těm, kteří investují 50, 70, možná víc milionů. Ale to se nevymlouvám. Jsou města a místa, kde se to daří, a musíme zhodnotit, jak je možné, že se to daří, a jak to dokázali,“ dodala.

Neúspěch komunisté zhodnotí příští sobotu na ústředním výboru.