Hlasovací lístek můžete i pomalovat a bude platný. Přečtěte si souhrn pravidel pro druhé kolo voleb

Už v sobotu odpoledne bude Česko znát jméno svého budoucího prezidenta. Lidé začnou v pátek ve druhém kole voleb vybírat mezi generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a šéfem ANO Andrejem Babišem. Co k volbám nezapomenout a jak správně odvolit, aby byl hlas platný? Podívejte se na souhrn pravidel. Praha 7:00 27. ledna 2023

Než vyrazíte odevzdat svůj hlas, nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Svou totožnost prokážete před volební komisí ve volební místnosti. Pokud volíte jinde než v místě svého trvalého bydliště, potřebujete taky voličský průkaz.

Za plentu musíte jít hlasovat sami. Existuje ale výjimka, která se týká situací, kdy máte zdravotní potíže nebo nemůžete číst a psát. Pak s vámi může jít za plentu i jiný volič.

Samotné hlasování v prezidentských volbách patří mezi nejjednodušší. Za plentou ve volební místnosti vyberete pouze lístek se jménem kandidáta a lístek už nijak neupravujete.

Hlasovací lístek pak musíte vložit do úřední obálky s kulatým razítkem, kterou dostanete spolu s lístky až ve volební místnosti. Barva obálky je stejná jako u hlasovacích lístků, tedy žlutá. V jakém případě je hlas neplatný, popisuje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč:

„Neplatnost hlasovacího lístku je dána v případě, že by byl přetržený nebo v případě, že by nebyl vhozený do urny v úřední obálce. Jinak jakékoliv další úpravy toho hlasovacího lístku – poznámky, malůvky a podobně – nemají význam a nepřihlíží se k nim. A nepůsobí ani neplatnost toho hlasovacího lístku.“

Obálku s hlasovacím lístkem pak vhodíte před komisí do volební urny. Komisaři uzavřou volební místnosti v sobotu 28. ledna ve čtrnáct hodin. Pokud by v tu dobu ještě stála před místností fronta, nechají voliče hlasy odevzdat.

Průběh sčítání

Až po uzavření místnosti může okrsková komise odpečetit a otevřít volební urnu. Hlasy zapisuje do speciálního archu. Potom už přichází na řadu Český statistický úřad.

„Výsledky hlasování voličů od téměř 15 tisíc komisí formou zápisu převezmeme na našich přebíracích místech, provedeme kontrolu úplnosti a logických vazeb mezi údaji. Poté naši pracovníci vloží data do systému a v zabezpečené elektronické podobě je odešlou k dalšímu zpracování do centrálního pracoviště ČSÚ,“ říká mluvčí statistiků Jan Cieslar.

Průběžné výsledky pak budou statistici zveřejňovat na webu volby.cz. Sledovat je budete moci také zpravodajském serveru iROZHLAS.cz ve speciální sčítací aplikaci.