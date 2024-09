Volby proběhnou v řádném termínu. Vláda je dokáže zajistit i v místech zasažených povodněmi, řekl Fiala

Krajské a senátní volby se v pátek a sobotu uskuteční. Vláda je přesvědčená, že je schopná zajistit hlasování i v místech zasažených povodněmi, uvedl na tiskové konferenci v pondělí večer po mimořádném jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). O odklad voleb žádal primátor Opavy zasažené velkou vodou. Na ministerstvu vnitra také vznikla pracovní skupina, která má pomoct, aby se volby konaly regulérně. Aktualizováno Praha 22:21 16. 9. 2024 (Aktualizováno: 23:04 16. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Briefing po jednání krizového štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už během dne uvedl, že kdyby se volby nekonaly, mohla by být napadána jejich legitimita. V pondělí večer doplnil, že na volbách budou spolupracovat hasiči, policie, statistikové. O organizaci voleb v postižených krajích bude v úterý jednat krizový štáb.

Zákonný termín, kdy se mohlo datum voleb změnit, vypršel právě v pondělí, zmínil prezident Petr Pavel, který se jednání kabinetu zúčastnil. Argumentem pro odsunutí termínu by podle něj bylo, kdyby nebylo možné zajisti regulérnost hlasování ve všech místech. Novinářům to řekl při příchodu do Strakovy akademie.

Podle premiéra vláda všechny argumenty zvažovala a radila se s hejtmany i experty na volby. „Zvažovali jsme všechny argumenty, varianty,“ uvedl. Zpochybňování by podle něj mohlo vzniknout i v případě odkladu hlasování, protože v 90 procentech míst volby proběhnout mohou bez problémů. Rakušan dodal, že z krajů nebyla poptávka po nouzovém stavu. Jeho vyhlášení by přitom bylo nezbytným krokem pro odsunutí termínu voleb.

Všechny letošní volby by, včetně červnových evropských, měly přijít státní rozpočet na 1,6 miliardy korun. Proti loňsku je to nárůst o 910 milionů korun. Náklady na činnost policie při zajišťování bezpečnosti voleb do třetiny Senátu a krajských zastupitelstev měly podle výpočtů před záplavami činit zhruba na 34,3 milionu korun. Náklady na červnové volby vyčíslilo ministerstvo vnitra v květnu na zhruba 23,2 milionu korun.

Podle předpokladů, jak o nich v uplynulých dnech hovořil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), by v místech, kde nebude možné zprovoznit standardní volební místnosti, měli hlasování zajistit hasiči, pomáhat mají i dobrovolní.

Náročná příprava

Připravit volby bude podle primátora Opavy Tomáše Navrátila (ANO) velmi náročné. Ve městě podle něj nebude možné otevřít některé z volebních místností, pravděpodobně nebude možné ani zajistit roznesení volebních lístků. Problém podle něj může nastat i se členy volebních komisí.

Řada z nich žije v zaplavených oblastech a budou mít starosti s úklidem či opravami svých domovů, míní. V Opavě se konají jak krajské tak i senátní volby. Personální problémy má město hlavně v případě druhého kola těch senátních.

Krajské volby a první kolo voleb do Senátu proběhnou v pátek 20. září a v sobotu 21. září 2024. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00. Druhý den pak od 8.00 do 14.00.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční týden po tom prvním, neboli v pátek 27. září a v sobotu 28. září ve stejných časech. Tyto volby se budou týkat dvou nejúspěšnějších finalistů v obvodech, kde žádný z kandidátů v prvním kole nezíská více než 50 procent hlasů.

Vláda se dnes za účasti prezidenta republiky Petra Pavla sešla k mimořádné schůzi. Zabývat se bude aktuální povodňovou situací. Po skončení jednání se uskuteční tisková konference. pic.twitter.com/ECCzg4C7Ji — Úřad vlády ČR (@strakovka) September 16, 2024