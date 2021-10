Poslanci ANO hodnotí volební výkon Babiše: Odmakal bezchybnou kampaň, pětikoalice nás ‚uběhala‘

Během kampaně neudělal premiér Andrej Babiš (ANO) chybu, která by ovlivnila volební výsledek nebo koaliční potenciál ANO. Shoduje se na tom patnáct oslovených poslanců Babišova hnutí. „Dva koaliční slepence měly celou kampaň postavenou na vymezování se vůči Andreji Babišovi a celému hnutí ANO,“ hodnotí volební výsledek ministryně financí a novopečená poslankyně (za ANO) Alena Schillerová. Přečtěte si další odpovědi v anketě serveru iROZHLAS.cz. ANKETA Praha 5:00 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Lukas Kabon / Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Ve volbách bylo nejúspěšnější politickou stranou, získalo 27,12 procenta hlasů a 72 mandátů. Přesto hnutí ANO s největší pravděpodobností nedokáže sestavit vládu s důvěrou a skončí v opozici. Nemá totiž s kým jít do koalice. Sám Babiš v pátek uvedl, že je připravený být v opozici.

Jsem připravena vstoupit do hnutí ANO, prohlásila ministryně a šéfka poslaneckého klubu Schillerová Číst článek

Patnáct nově zvolených poslanců ANO, které server iROZHLAS.cz oslovil, se shoduje, že výsledek voleb neovlinil negativně šéf hnutí Andrej Babiš.

„Pan premiér kampaň odmakal naplno, jak je jeho zvykem, a to se naopak na volebním výsledku projevilo pozitivně,“ je přesvědčená například Jana Mračková Vildumetzová, bývalá hejtmanka Karlovarského kraje.

Podobně mluví i ministryně financí Schillerová či dvojministr Karel Havlíček. Vyzdvihují hlavně to, že proti vládnímu hnutí stála „pětikoalice“ složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN. „Stačilo to s velkou rezervou na každou stranu, ale bereme, že pětikoalice nás ‚uběhala‘,“ glosuje ministr Havlíček.

Vojtěch a Plaga?

Mezi patnáctkou odpovědí se nakonec přece jen našla jedna mírná kritika. „Jeden drobný nedostatek vnímám. Je škoda, že v kampani nebyli ministři (zdravotnictví za ANO Adam) Vojtěch a (školství za ANO Robert) Plaga. A taky to, že víc prostoru nedostaly regionální osobnosti,“ míní poslanec Martin Kolovratník.

Průzkum: 87 procent Čechů chce informace o zdraví prezidenta. Proti jsou nejčastěji voliči SPD a ANO Číst článek

Chybu ale nepřipisuje Babišovi. „Je to věc manažera hnutí a marketingového týmu,“ dodal.

Část poslanců nicméně upozorňuje, že prostor pro řádné zhodnocení předvolebního boje teprve přijde. „Analýza voleb teprve probíhá. Do jejího ukončení se nebudu vyjadřovat,“ uvedl třeba bývalý šéf tuzemských hasičů Drahoslav Ryba.

Celé odpovědi poslanců si přečtěte v anketě:

Udělal podle vás šéf ANO Andrej Babiš během kampaně nějakou chybu, která se odrazila ve volebním výsledku a ztrátě koaličního potenciálu hnutí?





Věra Adámková

poslankyně

„Hnutí ANO má největší počet mandátů, je nejpočetnějším poslaneckým klubem. Další je věcí povolebních jednání. Koalici gratuluji.“

Ondřej Babka

poslanec

„Nemyslím si, že Andrej Babiš udělal nějakou chybu. Naopak našemu hnutí se víceméně podařilo obhájit výsledek z voleb 2017, což považuji za veliký úspěch.“

Josef Bělica

poslanec

„Nemám ten pocit.“

Stanislav Berkovec

poslanec

„Nemyslím si, že by pan premiér Babiš udělal nějakou chybu v kampani. Myslím si, že tam sehrály roli dva momenty. Zpolitizoval se covid-19 a celá ta pandemie kolem toho. Druhá věc je, že to celé bylo v médiích akcentováno jako referendum proti Andreji Babišovi.“

Klára Dostálová

poslankyně a ministryně pro místní rozvoj

„Výsledky budeme určitě ještě analyzovat, ale opravdu si nemyslím, že by pan Babiš udělal v kampani nějakou chybu, naopak byla úspěšná. Máme 72 mandátů a jsme jednoznačně nejsilnější klub. Druhá ODS nemá ani polovinu křesel. Před pár měsíci jsme se v průzkumech pohybovali kolem 20 procent a teď jsme získali více jak 27 procent, to opravdu vnímám jako úspěch.“

Karel Havlíček

poslanec, ministr průmyslu a obchodu a šéf resortu dopravy

„72 mandátů, po 8 letech spoluvládnutí a po pekelném období covidu, je velmi dobrý výsledek. Stačilo to s velkou rezervou na každou stranu, ale bereme, ze pětikoalice nás ‚uběhala‘. Vždy se samozřejmě dá udělat něco lépe, řešíme to interně, ale výsledek je prací celého týmu lídrů v krajích. Není to o jedné osobě. Zajímavé na těchto volbách je to, že se nerozhodovalo na čele pelotonu, ale na konci. Chybělo hrozne málo a bylo to úplně jinak. Lidé nechtěli ve většině změnu, ale dnešní vítěz mel velké štěstí, což ale patří ke hře a je třeba mu pogratulovat.“

Radim Holiš

poslanec

„Výsledky teprve analyzujeme, ale z prvních výsledků Hnutí ANO mělo velice slušný výsledek v celé republice. Centrální kampaň byla hlavně o Andrejovi Babišovi. V regionech jsme tak některé voliče nevtáhli do dění, a ta síla pěti malých stran se spojila. Kde ale jednoznačně naše hnutí ztratilo poklidné vítězství, byla bohužel Praha. To je naše nejslabší místo a tam jsme celkové vítězství ztratili. Je to budoucí největší výzva.“

David Kasal

poslanec

„Nemyslím si, že Andrej Babiš udělal nějakou chybu. Měli jsme při masivní antibabiš kampani prakticky stejně hlasů jako před čtyřmi lety. Kampaně stran, které se nedostaly do Poslanecké sněmovny, nebyly tak viditelné, neoslovily dostatek voličů. A jejich hlasy - téměř 12 % hlasů propadlo. To byl důvod neúspěchu.“

Martin Kolovratník

poslanec

„Myslím, že ne. Předseda dal do kampaně neskutečnou energii a osobní nasazení. To se mi líbí. Jeden drobný nedostatek ale vnímám. Je škoda, že v kampani nebyli ministři (zdravotnictví za ANO Adam) Vojtěch a (školství za ANO Robert) Plaga. A taky to, že víc prostoru nedostaly regionální osobnosti. Ale to je věc manažera hnutí a marketingového týmu.“

Jana Mračková Vildumetzová

poslankyně

„Pan premiér kampaň odmakal naplno, jak je jeho zvykem, a to se naopak na volebním výsledku projevilo pozitivně. O tom jsem přesvědčena. Obě koalice se vymezují vůči hnutí ANO poslední čtyři roky a založily na tom i kampaň. To není otázkou jen povolebního vyjednávání.“

Jana Pastuchová

poslankyně

„Myslím, že do kampaně jsme všichni včetně pana premiéra dali maximum a ten náš výsledek rozhodně za špatný nepovažuji. Obě koalice deklarovaly neochotu spolupracovat už dávno před volbami.“

Jaroslava Pokorná Jermanová

poslankyně

„Analýza volební kampaně se teprve připravuje. Obě koalice avizovaly předem, že nechtějí s ANO spolupracovat.“

Drahoslav Ryba

poslanec

„Analýza voleb teprve probíhá. Do jejího ukončení se nebudu vyjadřovat.“

Alena Schillerová

poslankyně a ministryně financí

„Nemyslím si, že by pan premiér udělal v kampani nějaké chyby, dva koaliční slepence měly celou kampaň postavenou na vymezování se vůči Andreji Babišovi a celému hnutí ANO, takže mě ani jejich současný postoj nepřekvapuje, byť mu příliš nerozumím. Náš volební výsledek nebyl vůbec špatný, hlas nám dalo téměř 1,5 milionu lidí a výsledkem je, že máme jednoznačně největší poslanecký klub. Takové důvěry si ohromně vážím a je to pro mě i velký závazek.“

Ivo Vondrák

poslanec

„Nemyslím si.“

Vondráčkova návštěva Zemana 11:38 14. 10. Schůzka s kancléřem Mynářem Dosluhující předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) vychází z Hradu. Po schůzce s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem uvedl, že prezident Miloš Zeman svolá zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu.

po obědě 14. 10. Návštěva u prezidenta Po obědě navštívil Vondráček prezidenta Zemana v Ústřední vojenské nemocnici. Novinářům však řekl, že o setkání promluví až po 16. hodině.

17:00 14. 10. Je schopen vykonávat úřad Po 17. hodině Vondráček přichází před novináře. Informuje mimo jiné o tom, že je hlava státu podle něj schopna vykonávat úřad. „Mohu vyvrátit všechny spekulace o tom, že by Zemanův stav byl tak vážný, že by nebyl schopen se nějak orientovat. Svůj úkon (podpis rozhodnutí o svolání schůze sněmovny) provedl naprosto jasně,“ uvedl Vondráček. Prezident mu podle něj říkal, že sleduje denně monitoring. „Nejvíce ho baví zprávy o tom, že zemřel. Takže humor ho neupustil.“

22:10 14. 10. Mynář přivedl Vondráčka k prezidentovi bez vědomí ošetřujícího lékaře Kolem desáté ale nemocnice informuje, že kancléř Vratislav Mynář přivedl Radka Vondráčka (ANO) k prezidentovi Miloši Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře.

9:00 15. 10. Babiš: ‚Nechápu“ Premiér Andrej Babiš (ANO) pro Radiožurnál uvedl, že o čtvrteční návštěvě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici u prezidenta Miloše Zemana nevěděl. „Vůbec nechápu, proč tam pan Vondráček šel,“ řekl.

10:45 15. 10. Bez souhlasu lékaře? Policie na twitteru informuje, že ochranka neumožní přímý kontakt prezidenta Miloše Zemana s osobami, které předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou.

13:20 15.10. Vondráček: Byl jsem přesvědčen o tom, že návštěva byla konzultována Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že prezidenta Miloše Zemana navštívil v Ústřední vojenské nemocnici na jeho žádost zprostředkovanou hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. „Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení nemocnice. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám," napsal v prohlášení Vondráček. Do nemocnice přijel, jak uvedl v Rádiu Impuls, za Zemanem sám a od vstupu ho k prezidentovi zavedla policejní ochranná služba. Mynář už byl podle předsedy sněmovny na místě.

13:56 15. 10. Návštěva zaznamenána Personál Ústřední vojenské nemocnice zaznamenal čtvrteční návštěvu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a prezidentova kancléře Vratislava Mynáře u prezidenta Miloše Zemana. Z úcty k autoritě kancléře ale předpokládal, že byla návštěva konzultována s ošetřujícím lékařem.

14:50 15. 10. Policie popřela Vondráčkovo vyjádření Policie popřela, že by Vondráčka doprovodila do nemocničního pokoje prezidenta Miloše Zemana. Prezidenta navštívil v doprovodu kancléře Vratislava Mynáře, který byl v té době již na místě, uvedla policie na twitteru.