Deset obcí a pražská městská část si zvolily nové zastupitele. Největší zájem byl v Kněžičkách

Desítka obcí a pražská městská část Nedvězí si v sobotu zvolily nové zastupitele. Třeba v Kněžičkách na Nymbursku a Zlaté u Prahy přišly k urně více než tři čtvrtiny voličů, zatímco ve Vsi Touškov na Plzeňsku ani ne čtvrtina. Mandát získalo 51 mužů a 20 žen. Nejstaršímu zvolenému zastupiteli je 71 let a nejmladšímu 25 let. Vyplývá to z údajů, které v neděli zveřejnil Český statistický úřad.

Praha 13:54 15. září 2019