Přehled: volby do Evropského parlamentu se blíží, strany vybírají lídry kandidátek

Občanští demokraté v pondělí odpoledne představí celou kandidátku do nadcházejících evropských voleb. Povede je současný europoslanec Jan Zahradil. O víkendu se rozhodovalo mezi Piráty. Tam se lídrem stal softwarový specialista Marcel Kolaja. Také ostatní strany už začaly vybírat, kdo je povede do květnových voleb do Evropského parlamentu. Praha/Brusel 12:43 21. ledna 2019

Lídr Pirátů do eurovoleb Marcel Kolaja získal ve stranických primárkách přes 250 hlasů z celkových 449. Po svém zvolení řekl, že by se chtěl v europarlamentu zaměřit hlavně na technologický rozvoj Evropy.

„V Evropském parlamentu bych se vzhledem ke své odbornosti chtěl věnovat digitální agendě, informačním technologiím a všemu, co s tím souvisí. To znamená například občanským právům v dnešní digitální době a ochraně spotřebitelů,“ vyjmenoval Kolaja.

Piráti si v nadcházejících evropských volbách věří. Předseda strany Ivan Bartoš řekl, že chtějí získat 20 procent hlasů a mít ve frakci Evropského parlamentu významné slovo. V minulých eurovolbách těsně neuspěli, když získali necelých pět procent hlasů.

Také další strany už mají jasno v tom, kdo je povede do květnových voleb do Evropského parlamentu. Komunisté vsadí na Kateřinu Konečnou. Současnou europoslankyni do čela kandidátky zvolilo v polovině prosince širší vedení KSČM.

Konečná po svém zvolení řekla, že se chce věnovat většímu zapojení veřejnosti do věcí, které bude řešit Evropská unie.

„Chceme, aby občané České republiky měli daleko silnější pravomoc bránit se pomocí iniciativ, na které bude muset brát Evropská komise zřetel. To znamená, že ve chvíli, kdy se občané více států dohodnou, že nechtějí nějakou legislativu, tak není možné, aby ji Komise připravovala,“ podotkla Konečná.

Piráti chtějí eurovolby vyhrát, lídrem kandidátky zvolili softwarového specialistu Marcela Kolaju Číst článek

ČSSD si jako lídra vybrala europoslance Pavla Poce. Lidovce pak do eurovoleb povede Pavel Svoboda. Starostové do volby vyšlou v čele kandidátky Stanislava Polčáka. A ODS pak povede Jan Zahradil.

Europoslankyně Dita Charaznová by se pak podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše měla postavit do čela kandidátky vládní strany.

Letos bude poprvé samostatně kandidovat ještě Moravské zemské hnutí - v čele voleb do europarlamentu je Vladan Ševčík.

TOP 09 by měla mít o své jedničce na kandidátce rozhodnout na přelomu ledna a února. Mluví se o Jiřím Pospíšilovi nebo Luďku Niedermayerovi. Hnutí SPD pak rozhodne v únoru.

O eurovolbách

Před pěti lety vyhrálo evropské volby hnutí ANO, které získalo v europarlamentu stejně jako TOP 09 a ČSSD čtyři křesla. Po třech zástupcích měly KSČM a lidovci, dva ODS a jednoho Svobodní.

O volby do Evropského parlamentu není v Česku příliš velký zájem. Účast se rozhodně nedá srovnávat s parlamentními nebo komunálními volbami. Před pěti lety v Česku v evropských volbách hlasovalo jen něco málo přes 18 procent voličů.

Česko bude mít v Evropském parlamentu opět 21 křesel. Pokud Velká Británie na jaře skutečně vystoupí z Evropské unie, bude mít Evropský parlament místo 751 členů nově pouhých 705. Volby se uskuteční ve všech členských zemích na 23. až 26. května, v Česku budou 24. a 25 května.