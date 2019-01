Na společné evropské kandidátce TOP 09 a Starostů by mohlo být deset stran. Ve hře jsou Zelení i LES

Politické námluvy mezi TOP 09 a hnutím Starostové a nezávislí (STAN) o společné kandidátce do evropských voleb míří do finále. Jak ale zjistil Radižurnál, zároveň obě strany jednají i s dalšími menšími politickými subjekty, včetně Zelených nebo Liberálně ekologické strany (LES) exministra Martina Bursíka. Na kandidátce by tak mohli být zástupci až desítky politických stran.

