Strany kandidující do sněmovny musí mít volební účet. Přístup k němu nezveřejnilo jen ANO

Strany, hnutí a jejich volební koalice, které budou zkraje druhého říjnového víkendu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, musely mít do úterý zřízený transparentní volební bankovní účet. Přístup k němu musely podle zákona umožnit na svých internetových stránkách, což z parlamentních uskupení nemělo do 18.00 pouze vládní hnutí ANO. Praha 19:07 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi si budou budoucí poslance vybírat 8. a 9. října (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejsilnější hnutí na svém webu nabízelo pouze informace o financování minulých volebních kampaní a odkaz na stranický transparentní účet. Naopak vládní ČSSD během odpoledne na svém webu uvedla jak odkaz na volební účet pro letošní sněmovní volby, tak tabulky pro dary a bezúplatná plnění.

Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 už společný volební účet založila, žádné příjmy a výdaje na něm zatím nebyly. Piráti a Starostové, kteří se také dohodli na koalici, mají oddělené účty.

Piráti na svůj volební účet vložili zhruba 99 000 korun, Starostové na svém volebním účtu vykázali zhruba tisícikorunový pohyb. Volební účet SPD zatím žádné příjmy a výdaje neobsahoval. Ani na volebním účtu KSČM žádné finanční pohyby nebyly.

Babiše překvapilo, že Zeman vyhlásil termín voleb. Strany už nyní musí vykazovat náklady na kampaň Číst článek

Vytvoření volebního účtu ukládá kandidujícím uskupením zákon o sdružování v politických stranách. Nesplnění této povinnosti může být pokutováno částkou do 200 000 korun.

Kandidující uskupení včetně koalic budou moci podle zákona do kampaně vložit maximálně 90 milionů korun. Při minulých sněmovních volbách do kampaně nejvíce podle organizace Transparency International investovaly ANO a ČSSD, a to přes 80 milionů korun. Strana TOP 09 do voleb investovala 74 milionů, ODS 71 milionů a lidovci 52 milionů korun. Hnutí STAN do voleb vložilo asi 55 milionů korun, Piráti zhruba 12 milionů korun.

Češi si budou budoucí poslance vybírat 8. a 9. října. Volební kampaň oficiálně začala minulý čtvrtek vyhlášením rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o termínu voleb ve Sbírce zákonů.