Němcová je společnou kandidátkou do Senátu na Praze 1, ve Znojmě se za Trikolóru uchází o post Železný

Společnou kandidátkou ODS, TOP 09 a hnutí STAN do Senátu v Praze 1 bude poslankyně a dlouholetá členka občanských demokratů Miroslava Němcová. Zástupci stran to oznámili na středeční tiskové konferenci ve sněmovně. A kandidáty do Senátu představilo také hnutí Trikolóra, za které bude ve Znojmě kandidovat do horní komory exředitel Novy Vladimír Železný.

