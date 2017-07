Volby do sněmovny by se měly konat na jaře, říká ministr Pilný. Pomůže to rozpočtu

Termín konání řádných sněmovních voleb by se do budoucna měl kvůli přípravě rozpočtu posunout na jaro. Za rozumné to považuje ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO. Návrh příjmů a výdajů na příští rok by totiž měla do sněmovny poslat ještě stávající vláda. Rozhodnou ale až noví poslanci, kteří vzejdou z říjnových voleb. Praha 11:11 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr financí Ivan Pilný | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Návrhy, které se objevují nejen v médiích, o tom, že by se měly volby posunout na jarní termín, aby nová sněmovna s tím mohla potom něco udělat, je velice rozumný. V tomto okamžiku limity nastavené legislativou musím bohužel respektovat,“ řekl Pilný.

Vláda musí návrh rozpočtu poslat do sněmovny do konce září. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD už dřív řekl, že po sněmovních volbách to bude muset kabinet udělat ještě jednou. Všechny neschválené zákony totiž spadnou po volbách takzvaně pod stůl.

Pokud by se ale po volbách rychle podařilo sestavit vládu, mohla by ještě poslancům předložit vlastní návrh hospodaření státu v roce 2018.

Delší povolební vyjednávání by naopak mohlo vést k tomu, že by stát začal příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu.