Předběhnout staletý strany po osmi měsících fungování je úžasný, říká Šlachta o výsledku Přísahy

Bývalý elitní policista Róbert Šlachta je nadšený z toho, že jeho hnutí Přísaha v průběžných výsledcích voleb předstihuje ČSSD a komunisty. Politickým konkurentům vzkázal při příjezdu do volebního štábu, že „mejdan teprve začíná“. To, že Přísaha zřejmě nepřekročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny, Šlachtu sice mrzí, připomněl ale, že jeho hnutí existuje teprve krátce.

