Ve 12 obcích se opakovaly komunální volby, účast dosáhla tří pětin. V Moldavě byla přes 90 procent

Volební účast v dodatečných nebo opakovaných komunálních volbách, které se v sobotu konaly ve 12 obcích v ČR, dosáhla 61,3 procenta. Nejvyšší zájem byl o hlasování v obci Moldava na Teplicku, kde k němu přišlo 90,43 procenta voličů. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Poslední výsledky statistici zpracovali v noci na neděli. V pondělí ráno výsledky projedná Státní volební komise a po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

V Moldavě na Teplicku hlasovalo při sobotních volbách přes 90 procent oprávněných voličů. Soud nařídil hlasování opakovat kvůli nerespektování rozhodnutí o vyškrtnutí voličů.

V Moldavě podle výsledků voleb zveřejněných ČSÚ zvítězilo uskupení starostky Lenky Novákové (Otevřeně ke všem). V devítičlenném zastupitelstvu bude mít Otevřeně ke všem tři mandáty. Stejný počet připadl koalici Spolu.

Dva zastupitele má hnutí Rozvoj Moldavy a Nového Města, které vydalo prohlášení, že nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do seznamu voličů. Jeden mandát má SPD. Do zastupitelstva se tak nedostala lídryně Iveta Boudišová, která v sobotu přinesla na úřad protest proti zásahu do volebního seznamu.

Obecní úřad vyškrtl ze seznamu 153 voličů 38 lidí, kteří podle něj mají v krušnohorské obci jen formální bydliště, ale fakticky tam nežijí.

„Na výsledku je vidět, u jaké strany hrají roli fiktivně nahlášení občané. SPD teď získalo jeden mandát, což je paní, která ve vsi žije. Podnikatelé, kteří tu mají bydliště a majetky, asi nejsou tak oblíbeni, aby se do zastupitelstva dostali,“ řekla médiím Nováková. Kontaktovat lídryni SPD se zatím nepodařilo.

O opakování hlasování rozhodl ústecký krajský soud. Předseda volební komise Oldřich Kozler, nominovaný SPD, před začátkem loňských zářijových voleb uvedl, že rozhodnutí o vyškrtnutí osob nebude respektovat a nechá volit všechny voliče ze seznamu - volby v září vyhrálo hnutí SPD, druhé skončilo uskupení Otevřeně ke všem.

Kde všude se volilo?

V sobotu volili obyvatelé v obcích Rokytovec, Třebsko a Želízy ve Středočeském kraji, Nevězice v Jihočeském kraji, Buková, Cebív a Trokavec v Plzeňském kraji, Moldava v Ústeckém kraji, Ohařice v Královéhradeckém kraji, Všeradov v Pardubickém kraji, Břežany v Jihomoravském kraji a Lišná v Olomouckém kraji.

Ve většině případů důvodem voleb bylo to, že se pro loňské zářijové obecní volby nenašel dostatek kandidátů. O 82 mandátů se tam ucházelo 188 platných kandidátů, uvedl ČSÚ.

Úřad doplnil, že průměrný věk zvolených zastupitelů je 48 let, přičemž nejmladšímu je 20 let a nejstaršímu 76 let. Do zastupitelstev se dostalo 33 žen, tedy dvě pětiny z celkového počtu kandidátů.