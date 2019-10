K volbám pouze v pátek, korespondenční hlasování ze zahraničí. Ministerstvo vnitra chystá nový zákon

K volbám by se nově chodilo pouze v jeden den a to v pátek. To je hlavní změna, kterou chce ministerstvo vnitra prosadit v novém zákoně o správě voleb. Návrh v pátek představilo veřejnosti. „Věříme, že způsobí nárůst volební účasti,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Návrh počítá i s korespondenčním hlasováním ze zahraničí. Praha 15:24 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít volby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nově by lidé v Česku hlasovali v pátek od sedmi do dvaadvaceti hodin. V současnosti se chodí volit v pátek a v sobotu. Návrh podle ministra vnitra Jana Hamáčka zjednodušuje současná volební pravidla. „Věříme, že způsobí nárůst volební účasti,“ uvedl.

Česká republika je podle ministerstva posledním státem Evropské unie, kde se volí ve dvou dnech. Návrh počítá taky se zavedením korespondenčního hlasování ze zahraničí u některých voleb, nebo třeba se zrušením povinného doručování volebních lístků do domácností.

Nově by měl vzniknout taky informační systém správy voleb, díky kterému by si mohli lidé vyzvednout voličský průkaz na kterémkoliv úřadě. V současnosti musí jezdit na úřad v místě trvalého pobytu.

Voliči by také mohli svůj hlas odevzdat v předstihu. A to v pondělí nebo ve středu na obecním úřadě během určených dvou hodin.

S elektronickým hlasováním návrh nepočítá. Resort se obává kyberútoků, vysvětlil náměstek Petr Mlsna. „Neexistuje technický nástroj, který by vám zaručil bezpečné provedení elektronické volby a eliminoval riziko zneužití na nulu,“ uvedl.

Trend elektronizace hlasování se podle něj v současnosti ve světě obrací právě s ohledem na kyberútoky. Podle opozičních Pirátů nejsou české IT systémy připraveny na zavedení online hlasování.

Svaz měst a obcí změny vítá

Svaz měst a obcí vítá, že by se k urnám chodilo pouze v jeden den. Podle místopředsedy tohoto sdružení Pavla Drahovzala by to mimo jiné usnadnilo hledání členů okrskových komisí. S dvouhodinovým časem navíc pro voliče by si podle něj města a obce poradily.

Další podrobnosti Svaz ještě vyhodnocuje. Po připomínkovém řízení by návrh zákona o správě voleb měla dostat na stůl vláda. Pokud by ho schválil parlament a podepsal prezident, začal by platit postupně. První změny by voliče mohly čekat zřejmě v krajských volbách v roce 2020.