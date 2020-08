Volby z auta jsem ještě neviděl, ministerstvo kličkuje mezi paragrafy, říká politolog Mlejnek

Ministerstvo vnitra představilo čtyři možnosti volby v karanténě. Kromě docházkové komise chce nabídnout i kontroverznější alternativy: volbu z auta nebo hlasování v zastoupení. „Ministerstvo se snaží kličkovat, protože speciální legislativa se už nestihne schválit. Tak vymýšlí krkolomnosti v rámci stávajícího zákona,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově v Praze. Rozhovor Praha 12:29 2. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo vnitra připravilo čtyři alternativy toho, jak by mohly vypadat volby pro lidi v karanténě. Která z těch možností vám přijde nejlepší?

Oni vychází z toho, co se dá udělat v rámci platné legislativy. Speciální volební komise je určitě logická. Tady jsem zaregistroval argument, že na lístcích virus nějakým způsobem zůstává, ale to se dá rozhodně vyřešit. Volení z auta se asi nedá všude technicky provést, ale budiž. Problém je volení v zastoupení.

Funguje volba z auta někde?

Nikdy jsem to neviděl. Je možné, že to někde zavedli, ale nevím o tom. Ministerstvo se snaží kličkovat, protože speciální legislativa se už nestihne schválit. Tak vymýšlí krkolomnosti v rámci stávajícího zákona.

Říkal jste, že s volbou v zastoupení je problém. Proč?

Hrozí tam, že volby nebudou tajné, nebo bude porušen princip toho, že volební právo není přenosné.

A umožňuje to česká ústava?

Já myslím, že ne. Pokud tam zaručíte, že je to vůle voliče, tak i tak to bude na hraně. To tam ale zaručíte těžko.

A jak to zaručíte? Že tam přijde někdo s volebními lístky od někoho jiného a bude mít nějakou notářsky ověřenou plnou moc?

Ministerstvo píše o několika stupních ověřování. Podle jejich webu za občana volí někdo, koho si po telefonické identifikaci zvolí. Může to takhle projít?

Myslím si, že to volení v zastoupení nemůže projít. Narazí to na technická opatření: jak to sladit s ústavou. Asi se to bude muset nahradit návštěvou speciální volební komise u toho člověka. Když si to člověk přečte, tak to vypadá jednoduše. V praxi by ale pak přišla řada obtíží.

V ústavě se píše, že se volí na základě přímého volebního práva. To i podle sněmovního webu znamená, že „volební právo nemůže být převedeno na jinou osobu“. Podle ministerstva je ale volba v zastoupení v souladu s ústavou.

Je však diskutabilní, co je to přenos volebního práva. Může to být vnímáno tak, že na někoho přenesete volební právo a on bude mít dva hlasy.

Ale tím způsobem, že jsem nemocný a chci volit, tak pověřím někoho, aby tu moji vůli tlumočil, je to něco jako závěť. On je vázán mou vůlí. Kdyby to technicky šlo nějak udělat a doložit, že je to vůle občana X, tak je prostředník skutečně jen technická věc. V tom je ale samozřejmě rozdíl, protože je to napsané tak, jak jste to citoval a já už tady předkládám nějakou interpretaci.

Jde to ale asi interpretovat oběma směry. Že ten člověk musí sám hlasovat a dojít do volební místnosti, nebo za ním přijde komise, ale on sám provede volbu. Nebo to lze interpretovat volněji, že nemůže přenést na někoho jiného svůj hlas. To samozřejmě nejde.

Jestli ale můžu ještě citovat z webu sněmovny, tak se tam píše, že „v některých zemích je možné volit v zastoupení, kde zastupující volič učiní konkrétní krok, ke kterému je pověřen. V České republice toto možné není“.

To je ale pak stejné jako korespondenční hlasování. V perspektivě nadcházejících voleb bychom o tom neměli vůbec mluvit. Volba v zastoupení nemusí při určitém konkrétním provedení zpochybňovat princip nepřenositelnosti volebního práva. Stejně by ale bylo lepší, kdyby se k tomu zrealizoval nějaký speciální zákon. Tím pádem se už stejně nebavíme o podzimních volbách.

Celé to ale může narazit. Říká se, že ďábel vězí v detailech. Kdyby ministerstvo představilo nějakou konkrétní variantu, jak se to bude realizovat, tak by se tam určitě našly nějaké díry. Tím pádem by ty volby mohly skončit třeba až u ústavního soudu. Přijde mi to všechno hrozně problematické a lehce zpochybnitelné.

Navíc třeba když máte nějaké lokální ohnisko v části senátního obvodu, tak to může volby dost ovlivnit. Zase může záležet na tom, kde to ohnisko je, protože preference nejsou rovnoměrně regionálně rozložené. Když to zasáhne levicově silnou oblast, tak to může poškodit levicového kandidáta a naopak.

Proč s těmi čtyřmi variantami nepřišlo ministerstvo dříve?

Protože to celé odstartovala až slova ministra Jana Hamáčka (ČSSD), že lidé v karanténě nebudou volit. Pak se ještě řešilo to, co je to být v karanténě. Dříve bylo v karanténě třeba jen pár případů žloutenky, teď to ale může být celé město. S tím samozřejmě ten dvacet pět let starý zákon nepočítá.

Dalo by se stihnout prosadit korespondenční volbu, kdyby se to začalo řešit už dříve? Už se to řešilo například v Polsku.

Sám jsem napsal v nějakém komentáři už na jaře, že epidemiologové očekávají na podzim druhou vlnu pandemie a zatím tu nemáme korespondenční volbu. Logicky se na jaře mělo prosazení korespondenční volby řešit. Ministerstvo ale argumentuje tím že podzimní volby jsou už vypsané podle stávající legislativy a prezident by je musel vypsat znovu. Nemůžete za chodu procesu měnit parametry.

Takže kdyby se v nějakém zrychleném legislativním procesu přijalo korespondenční hlasování, stejně by asi nemohlo platit pro podzimní volby. Kdyby se zavádělo teď, tak by se tam určitě nasekaly nějaké chyby. Vybavují se mi prezidentské volby a zejména ty první, kdy se sbíraly podpisy. Tam byly v zákoně tak šílené formulace, že nebylo jasné, jak se má ověřovat platnost podpisů. Pak tam byl výpočet, který ministerstvo úplně zvrtalo, takže vyřadili (Janu) Bobošíkovou, a pak ji tam vrátili zpět. Teď si představte, že by narychlo přijali korespondenční hlasování. Tam by byla určitě nějaká díra.

Ale třeba v Polsku se korespondenční způsob volby podařilo prosadit poměrně rychle.

Ano. Tam sice byly nějaké nesrovnalosti, ale pokud je mi známo, tak to zatím žádný soud nezpochybnil. I když se dá polemizovat o nezávislosti polských soudů. Samozřejmě by to šlo udělat rychle i díky tomu, že s tím má řada zemí už zkušenosti a mohli bychom se u nich inspirovat.

Takže by se mělo korespondenční hlasování prosadit co nejdříve, i když se nestihnou podzimní volby?

Ve většině zemí ho mají. Konec konců je to správné opatření. Ne všichni mají možnost se během voleb dostavit někam, kde mohou volit. Často to nejsou jen občané v zahraničí, ale někdo žije v Praze a má trvalé bydliště někde na slovenských hranicích a musí jet volit tam.

Zvláště během takové pandemie, jako je ta současná, může být korespondenční hlasování jediným způsobem, jak volby zorganizovat. I když se najde lék na covid, tak se může za pár let objevit zase něco jiného. Globalizovaný svět totiž bude produkovat takové problémy v daleko větší míře, než jsme byli zvyklí. K argumentům, které se pro korespondenční hlasování uváděly, přibývá další pádný důvod.

Pokud budeme mít korespondenční hlasování k dispozici, tak třeba nebude potřeba volby kvůli různým takovým pandemiím odkládat. Tohle zrovna není pandemie ve vrcholící podobě, kdy funguje zákaz vycházení. Možnost provést volby i v takovém případě je jistě plus, protože se pak nemusí uměle prodlužovat funkční období.

Pandemie vrací do hry i elektronické hlasování. V klidné době je ale jistě lepší, když lidé přijdou přímo do volebních místností. V takovém případě je korespondenční nebo elektronická volba potenciálně nebezpečný luxus.